З'явився розклад експрес-поїздів до "Борисполя"

Середній інтервал руху експреса становитиме від 30 до 60 хвилин.

"Укрзалізниця" затвердила графік відправлення нового швидкісного поїзда «Kyiv Boryspil Express» зі станції «Бориспіль-аеропорт».

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Він з'єднає повітряні ворота столиці з Центральним залізничним вокзалом. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу «Укрзалізниці».

Середній інтервал руху експреса становитиме від 30 до 60 хвилин.

Поїзд працюватиме цілодобово. Вночі інтервал руху буде найбільшим, а найчастіше експрес курсуватиме у вечірній час. «Kyiv Boryspil Express» обіцяють запустити в кінці листопада-початку грудня.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу Київ-Пасажирський через станцію «Видубичі» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин. Спочатку планували вкластися в 600-800 млн грн.

Як очікується, запуск швидкісного сполучення не тільки істотно спростить дорогу до міста з аеропорту, але також розвантажить ключові міські магістралі.