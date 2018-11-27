этот материал доступен на русском

З'явився розклад експрес-поїздів до "Борисполя"

20:09, 27 листопада 2018
Новини туризму
191 0
УЗ затвердила розклад швидкісного поїзда Kyiv Boryspil Express / фото УНІАН

Читайте також"Укрзалізниця" хоче призначити 30 пар додаткових поїздів на зимові свята

Він з'єднає повітряні ворота столиці з Центральним залізничним вокзалом. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу «Укрзалізниці».

Середній інтервал руху експреса становитиме від 30 до 60 хвилин.

Поїзд працюватиме цілодобово. Вночі інтервал руху буде найбільшим, а найчастіше експрес курсуватиме у вечірній час. «Kyiv Boryspil Express» обіцяють запустити в кінці листопада-початку грудня.

фото kiev.informator.ua

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу Київ-Пасажирський через станцію «Видубичі» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин. Спочатку планували вкластися в 600-800 млн грн.

Як очікується, запуск швидкісного сполучення не тільки істотно спростить дорогу до міста з аеропорту, але також розвантажить ключові міські магістралі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Укрзалізниця#Бориспіль#швидкісна електричка до Борисполя