"Укрзалізниця" запустила експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" (фото, відео)

Продаж квитків на експрес Київ-Бориспіль почався сьогодні о 12:00.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» запустила залізничний експрес Kyiv Boryspil Express між вокзалом «Київ-Пасажирський» та міжнародним аеропортом «Бориспіль», повідомляється в прес-релізі компанії.

Церемонія відкриття нового залізничного сполучення відбулася за участю президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, голови наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунера, а також в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.

Президент зазначив, що проект вдалося реалізувати протягом дев'яти місяців за 480 мільйонів гривень, тоді як раніше його оцінювали в 11 мільярдів гривень.

"9 місяців - це дуже хороший термін, і для жінок для народження, і для нашого експресу. І дуже важливо, що сьогодні, в останній день листопада, ми маємо народження нового експресу», - сказав Порошенко.

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У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що "Укрзалізниця" якісно виконала завдання, поставлене урядом щодо реалізації цього проекту.

«Це черговий наш інфраструктурний проект, який дає абсолютно нову якість послуг для громадян», - зазначив Гройсман.

«Продаж квитків на експрес Київ-Бориспіль почався сьогодні о 12:00. Пасажирам ми запропонували комбінацію різних видів транспорту: міського наземного, метрополітену, залізничного, авіаційного, що забезпечить максимально зручну логістику для подорожей. Доступний тариф, а в подальшому ми передбачимо певну систему знижок, зокрема при купівлі квитка туди і назад», - розповів в.о. голови правління "Укрзалізниці" Кравцов.

У релізі зазначається, що придбати квитки на експрес можна в залізничних касах і кіосках самообслуговування. Залізничне сполучення між столицею і головними повітряними воротами України функціонуватиме в режимі 24/7.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Кабмін підтримав розроблений «Укрзалізницею» проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення до «Борисполя». Згідно з проектом будівництва, лінія пройде від вокзалу «Київ-Пасажирський» через станцію «Видубичі» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Розрахунковий час у дорозі - 35 хвилин. Спочатку планували вкластися у 600-800 мільйонів гривень.

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Як очікується, запуск швидкісного сполучення не тільки істотно спростить дорогу в аеропорт з міста і в місто з аеропорту, але також розвантажить ключові міські магістралі.

З'єднати аеропорт "Бориспіль" з Києвом намагалися ще в 2011 році. Україна в 2011-2012 роках досягла угоди з «Ексімбанком» Китаю про фінансування ряду проектів. За умовами одного з них, для реалізації проекту «Повітряний експрес» "Ексімбанк" Китаю мав надати Україні кредит у розмірі 372 мільйонів доларів. У вересні 2014 року керівництво Мінінфраструктури заявило, що під приводом реалізації проекту «Повітряний експрес», який курирував на той момент очільник Держінвестпроекту Владислав Каськів, зникли 50 мільйонів доларів кредиту. Після цього в міністерстві проект у первісному вигляді назвали «безперспективним» і почали переговори про його переформатування.