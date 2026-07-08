Де у світі живуть найщасливіші люди: місто-переможця знайшли в Європі

В Британії, де ледь не щодня йдуть дощі і постійно хмарна погода, живуть найщасливіші люди у світі.

Британський Бат став найщасливішим містом світу у 2026 році за результатами щорічного дослідження видання Time Out. Рейтинг уклали на основі опитування понад 24 тисяч мешканців різних міст, яких просили оцінити, наскільки комфортно й щасливо вони почуваються там, де живуть.

Як розповідає публікація, під час дослідження респондентам запропонували оцінити п'ять тверджень, зокрема чи робить їх місто щасливими, чи почуваються вони там щасливішими, ніж в інших місцях, чи здаються їм люди навколо позитивними, чи приносять повсякденні міські враження радість, а також чи зріс останнім часом загальний рівень відчуття щастя. Після аналізу відповідей до фінального списку включили лише по одному місту від кожної країни, щоб рейтинг відображав різні регіони світу.

Переможцем рейтингу став англійський Бат. Місто із населенням понад 80 тисяч людей, розташоване за 150 км на захід від Лондона. У публікації зазначається, що 93% місцевих жителів погодилися з тим, що місто робить їх щасливими.

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Видання зазначає, що місто відоме своїми давньоримськими лазнями, які і дали йому назву: Бат (Bath) буквально означає "купальня". Також у місті збереглося багато архітектури XVIII століття.

Друге місце в рейтингу посіло місто Панама, столиця однойменної держави у Центральній Америці. Третю сходинку зайняло мексиканське місто Гвадалахара, яка отримала високі оцінки за культурне життя, гастрономію та атмосферу взаємної підтримки.

Загалом перша двадцятка найщасливіших міст світу виглядає наступним чином:

Бат, Велика Британія. Панама, Панама. Гвадалахара, Мексика. Медельїн, Колумбія. Краків, Польща. Джайпур, Індія. Чикаго, США. Кейптаун, Південна Африка. Шанхай, Китай. Гетеборг, Швеція. Монреаль, Канада. Сан-Паулу, Бразилія. Валенсія, Іспанія. Прага, Чеська Республіка. Мельбурн, Австралія. Куала-Лумпур, Малайзія. Гамбург, Німеччина. Порту, Португалія. Амстердам, Нідерланди. Чіангмай, Таїланд.

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