Понад 99 % золота Землі знаходиться на глибині 3000 кілометрів: чи можна його видобути

Сучасні оцінки свідчать, що понад 99,999 % усього золота Землі опинилося у ядрі ще понад 4,5 млрд років тому.

Майже все золото на Землі знаходиться в недоступному для людини місці – глибоко в ядрі планети на відстані близько 3000 кілометрів від поверхні.

Однак вчені виявили нові докази того, що частина його з ядра поступово просочується вгору через мантію, пише Spacedaily. До такого висновку дійшли геохіміки з Геттінгенського університету. Результати їхнього дослідження свідчать, що матеріал із ядра змішується з мантійним плюмом, який живить вулкани Гаваїв.

Хоча дослідники не виявили золота безпосередньо в гавайській лаві, вони знайшли перше хімічне свідчення того, що межа між ядром і мантією може бути не настільки ізольованою, як вважалося раніше.

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Сучасні оцінки показують, що понад 99,999% усього золота Землі опинилося у ядрі ще понад 4,5 млрд років тому. У період формування планети важкі метали, зокрема золото, платина та рутеній, опустилися до центру Землі в процесі розділення її внутрішніх шарів.

Саме тому в земній корі, доступній для видобутку, золота порівняно мало – не тому, що його недостатньо, а тому, що майже все воно знаходиться занадто глибоко.

Чи означає це відкриття появу нових родовищ

Автори дослідження підкреслили, що отримані результати не свідчать про існування доступних запасів золота в гавайській лаві.

На думку вчених, до поверхні піднімається лише незначна кількість металу з глибин Землі. Більше того, підвищеного вмісту золота або платини в досліджених породах виявлено не було.

Одна з найімовірніших гіпотез полягає в тому, що в мантійний плюм потрапляє не сам метал ядра, а тонкий шар оксидів, що сформувався на його зовнішній межі, але він практично не збагачений золотом.

Що це означає для науки

Автори вважають, що їхнє дослідження допомагає краще зрозуміти процеси, що відбуваються в надрах Землі. Вони підкреслили, що йдеться виключно про фундаментальне наукове відкриття, а не про перспективи видобутку золота. Навіть якщо матеріал ядра дійсно повільно досягає поверхні, цей процес триває мільйони років і не здатний сформувати родовища, придатні для промислової розробки.

Інші новини про науку

Раніше в Чехії будівельники випадково натрапили на сотні золотих і срібних монет, яким 2200 років.

Крім того, у Сербії знайшли поховання із золотою діадемою, і одна деталь здивувала археологів. У бронзовому столітті Дунай був важливим коридором для обміну людьми, ідеями та технологіями між Балканами та Центральною Європою.

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