Альтернатива кросоверам: Dacia представила недорогий універсал з багатим оснащенням (фото)

Dacia Striker пропонуватимуть виключно з гібридними силовими установками.

Компанія Dacia представила новий універсал Striker, який стане альтернативою кросоверам. Подробиці про нову модель опубліковано на сайті бренду.

Зазначається, що Dacia Striker поєднує в собі високий дорожній просвіт, універсальність і практичність. Також модель матиме низьку витрату пального.

Dacia Striker отримав дизайн у новому фірмовому стилі бренду. Спереду розташовані Г-подібні світлодіодні фари та вузька решітка радіатора.

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Ззаду розміщені Т-подібні ліхтарі, між якими знаходиться чорна глянцева смуга. Також модель отримала стрімкий силует.

У Dacia повідомили, що новий Striker пропонуватимуть, зокрема, у версії Extreme, яка призначена для подорожей і здатна впоратися з бездоріжжям. Також ця модифікація чудово підійде для перевезення різного спорядження та обладнання для активного відпочинку.

Габарити Dacia Striker:

довжина – 4620 мм;

ширина – 1824 мм;

висота – 1541 мм;

колісна база – 2704 мм.

Dacia Striker отримав цифрову панель приладів і 10,1-дюймовий сенсорний екран мультимедіа. Він також має багато місць для зберігання речей. Об'єм багажника становить 600 літрів.

Базова комплектація моделі включатиме кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду, адаптивний круїз-контроль, систему автоматичного екстреного гальмування, асистент утримання в смузі руху, систему розпізнавання дорожніх знаків та систему контролю втоми водія.

Топова комплектація Journey отримає безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, аудіосистему з 6 динаміками, підігрів сидінь і рульового колеса, а також електроприводи водійського сидіння та дверей багажника.

Новинку оснастять "м'яким" гібридом із 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 140 к.с. Повнопривідна версія матиме потужність 150 к.с.

Також покупці зможуть замовити модель із заводським ГБО. На вибір будуть доступні 6-ступінчаста МКПП або автоматична КПП із двома зчепленнями.

Крім того, анонсовано повноцінну гібридну модифікацію з 1,8-літровим бензиновим двигуном і двома електродвигунами сумарною потужністю 155 к.с. Ця версія має передній привід, а середня витрата пального не перевищуватиме 5 літрів на 100 км.

Офіційний старт продажів Dacia Striker у Європі заплановано на період до кінця 2026 року. Початкова вартість новинки становитиме трохи менше 25 000 євро.

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