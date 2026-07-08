Посадка на літак без квитка: авіакомпанія сходу запускає прохід по Face ID

Авіакомпанія створила систему Fast Pass.

Пасажири Qatar Airways, які вилітають із міжнародного аеропорту Хамад у Досі, тепер можуть проходити всі основні етапи перед посадкою без паперового чи електронного посадкового талона, пише The Independent.

Авіакомпанія запустила нову систему Fast Pass, яка використовує технологію розпізнавання обличчя.

Fast Pass дозволяє пасажирам використовувати своє обличчя як своєрідний "посадковий талон". Подібно до функції Face ID у смартфонах, система біометричної ідентифікації автоматично підтверджує особу мандрівника.

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Завдяки цьому пасажири можуть швидше пройти через автоматичні турнікети під час посадки на літак, контролю безпеки та здавання багажу через термінали самообслуговування.

Активувати Fast Pass можна після онлайн-реєстрації на рейс у застосунку Qatar Airways або безпосередньо в аеропорту за допомогою кіосків самообслуговування.

Після активації сервісу інформація про подорож передається аеропорту, де формується цифровий профіль, прив'язаний до біометричних даних пасажира. Він містить інформацію про маршрут і зареєстрований багаж.

В аеропорту запевняють, що ці дані використовуються лише для здійснення конкретної поїздки та автоматично видаляються через 24 години після вильоту рейсу.

При цьому налаштування Fast Pass зберігаються у смартфоні пасажира, тому повторно проходити реєстрацію для наступних рейсів Qatar Airways із Дохи не потрібно.

Водночас, попри впровадження біометричної системи, пасажирам радять не забувати паспорт. Він може знадобитися під час проходження прикордонного контролю або у випадку, якщо система з якихось причин не зможе розпізнати обличчя.

Використання Fast Pass є добровільним. Пасажири, які не бажають користуватися новою технологією, можуть проходити всі процедури традиційним способом із використанням посадкового талона.

Біометричні технології стають новим стандартом

У міжнародному аеропорту Хамад зазначають, що система розпізнавання обличчя дозволяє пройти необхідні процедури лише за кілька секунд, значно скорочуючи час очікування, особливо у години найбільшого пасажиропотоку.

Поки що Fast Pass працює лише в аеропорту Дохи та доступний для рейсів Qatar Airways. Водночас адміністрація аеропорту вже розглядає можливість співпраці з іншими авіакомпаніями, щоб поширити технологію на більшу кількість пасажирів.

Втім, Катар не став піонером у впровадженні подібних рішень, йдеться у статті. Аналогічні системи розпізнавання обличчя вже використовують авіакомпанія Emirates в аеропорту Дубая, а також японські аеропорти Ханеда та Наріта, де працює сервіс Face Express.

Крім того, у США в 65 аеропортах діє система TSA PreCheck Touchless ID, яка за допомогою технології розпізнавання обличчя дозволяє пасажирам проходити окрему лінію контролю без пред'явлення фізичних документів.

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