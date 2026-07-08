Lufthansa придумала новий спосіб витягнути з пасажирів якомога більше грошей

Польоти літаками німецької авіакомпанії стануть ще дорожчими.

Головна німецька авіакомпанія Lufthansa, яка й так не відрізняється доступними цінами, вирішила запровадити новий збір для більшості своїх пасажирів – за зміну місця, виділеного під час реєстрації.

Як пише Bild, пасажирам, які бажають обрати інше місце після реєстрації, тепер доведеться доплачувати, якщо їх не влаштує місце, присвоєне автоматично. Раніше ця норма вже застосовувалася до рейсів на короткі та середні відстані, але тепер вона пошириться й на далекі рейси.

Зазначається, що ця політика вже діє з 1 липня 2026 року для всіх авіакомпаній Lufthansa Group – Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines та Discover Airlines.

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Зокрема, нова політика застосовується до деяких тарифів економ-класу та преміум-економ-класу.

При цьому Lufthansa не встановлює фіксовану плату за вибір місця, натомість ціна залежить від таких факторів, як маршрут, аеропорт вильоту та час бронювання. У свою чергу пасажири бачать конкретну ціну лише під час онлайн-реєстрації.

Водночас зміни не стосуються пасажирів, які користуються гнучкими тарифами, а також деяких учасників програм лояльності.

Таким чином, авіаперевізник втрачає ще одну перевагу перед лоукостерами – раніше доплати за все, що тільки можна, від вибору місця до багажу, були виключно частиною їхньої бізнес-моделі, тоді як авіакомпанії вищого класу, на кшталт Lufthansa, включали все це у вартість квитка. Тепер цьому поступово настає кінець.

Інші новини Lufthansa

Як повідомляв УНІАН, раніше провідна німецька авіакомпанія Lufthansa скоротила норму безкоштовного перевезення ручної поклажі в економ-класі.

Крім того, на тлі паливної кризи у світі перевізник ухвалив рішення скоротити 20 тисяч рейсів.

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