Росія знайшла спосіб глушити Starlink, щоб знищувати українські дрони, - Reuters

Більшість атак українських безпілотників здійснюються з використанням системи Starlink, і раніше вона вважалася стійкою до придушення.

Російські війська намагаються протистояти українським атакам безпілотників, встановлюючи потужні системи придушення для порушення роботи супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска.

Про це повідомили Reuters командири та пілоти українських безпілотників. За їхніми словами, Росія зараз розробляє безліч способів протидії ударам середньої дальності, розповіли командири та пілоти безпілотників 422-го полку безпілотних систем, який діє в Запорізькій області.

Вони зазначили, що методи Росії щодо захисту палива та інших військових поставок варіюються від приховування вантажів у цивільних автомобілях до використання складних електронних пристроїв придушення для блокування зв’язку, що використовується для керування безпілотниками.

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Пристрої придушення були встановлені Росією поблизу міст і військових об’єктів, у тому числі деякі з них здатні порушити роботу систем Starlink.

Примітно, що більшість атак українських безпілотників здійснюються з використанням системи Starlink, і раніше вона вважалася значною мірою несприйнятливою до придушення.

Видання зазначило, що, за словами Сергія Бескрестнова, радника Міністерства оборони, РФ розгортає систему радіоелектронного придушення під назвою "Хвиля Купол Гарант", яка випромінює сигнал, достатньо потужний, щоб блокувати зв’язок Starlink на території площею близько 20 кв. км.

Він додав, що на даний момент виявлено близько 10 таких систем, які стали важливою ціллю для українських безпілотників. Видання зазначило, що 422-й полк брав участь в операціях із знищення двох таких систем, включаючи одну, яка була знищена через кілька годин після виявлення.

"Як тільки ми завдали удару по цьому об’єкту, наші безпілотники, оснащені Starlink, полетіли без проблем", – прокоментував командир екіпажу з позивним "Диригент".

Інші хитрощі окупантів

Командири та пілоти безпілотників також розповіли про деякі тактики, які Москва використовує для захисту палива та інших вантажів:

"Ми влучали у водовози, і вони горіли, бо всередині був бензин. Ми влучали у пофарбовані молоковози, в яких було дизельне паливо".

За словами командирів, російські війська тепер використовують невеликі колони паливозаправників, які охороняються пікапами з встановленими кулеметами, їдуть невеликими дорогами, щоб уникнути спостереження, та використовують цивільний транспорт для перевезення вантажів.

Військова розвідка України повідомила Reuters, що російські війська використовують невеликі цивільні автомобілі, квадроцикли та мотоцикли для перевезення палива, боєприпасів і продовольства на фронт.

Вони також використовують замасковані бліндажі, занедбані будівлі та сільськогосподарські споруди для приховування запасів, а також цивільні автозаправні станції для зберігання палива для військових, додали у розвідці.

Що кажуть експерти

Старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі вважає, що українські удари дронами середньої дальності, можливо, є найважливішою подією на полі бою цього року, але Москва починає досягати певних успіхів у протидії їм.

"Якщо вони наростять виробництво засобів радіоелектронної боротьби, вони можуть ускладнити проведення кампанії ударів середньої дальності", – висловив думку експерт.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, розробка Україною дешевих безпілотників, здатних точно вражати цілі за десятки кілометрів за лінією фронту та керованих через Starlink, змінила хід війни.

Цього року Україна атакувала лінії постачання, сховища палива, об’єкти ППО та командні центри, порушуючи логістику російських військ і спричиняючи нестачу палива, зокрема й в окупованому Криму.

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