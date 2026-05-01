Найбільші втрати з початку війни: ГУР розповіло, як розгромило 'кадировців' на Сумщині

Завданням найманців "Ахмату" було захоплення 15 населених пунктів, але цього не сталося.

Комплексну операцію зі знищення найманців підрозділу Росгвардії "Ахмат", який діяв на Сумському напрямку, провели українські спецслужби.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони, операцію проводили з лютого по квітень спецпідрозділ ГУР "Шаманбат", до складу якого входять воїни вільної Ічкерії, разом зі 104 бригадою ТрО "Горинь" у взаємодії з підрозділом агентурних операцій військової розвідки. Зазначається, що завданням "ахматівців" було захоплення 15 населених пунктів, але цього не сталося.

"Інформацію про плани та наміри ворога воєнним розвідникам передавав агент – колишній військовий "Ахмату", з яким ГУР встановив зв'язок на початку 2025 року. Згодом розвідники організували безпечний перехід агента на підконтрольну Україні територію.

За даними пресслужби, у приміщенні для нарад "Ахмату" він встановив пристрій для прослуховування, переданий за лінію фронту FPV-дроном. Це дозволило оперативникам ГУР записувати розмови командного складу цього підрозділу окупантів.

Висока обізнаність про плани та можливості ворога дозволила українським спецпризначенцям прицільно бити кадирівців під час їх переміщень та в районах зосередження.

В результаті спецоперації ГУР впродовж двох місяців "Ахмат" зазнав найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення: 41 вбитими, 87 – пораненими. Ще понад сотня найманців вважається зниклою безвісти.

Також зазначається, що тіла багатьох вбитих "кадировців" залишаються на Сумщині, бо їх не забирають. За словами військового, це пов’язано з намаганням Москви приховати реальні втрати у війні проти України.

Крім того, знищено і пошкоджено понад 160 одиниць броньованого і автотранспорту, понад 25 БпЛА різних типів, засоби зв’язку, РЕБ/РЕР, інженерна обладнання та техніка, склади зброї та паливних матеріалів тощо.

Командир ічкерійських добровольців спецпідрозділу ГУР "Шаманбат" Абдул Хакім закликав чеченців не підписувати контракт та уникати мобілізації до російської армії. Якщо потрапляння до її лав не вдалось уникнути – негайно виходити на зв’язок з українською розвідкою та здаватись в полон, щоб зберегти життя:

"Що вам зробили українці? Кого з вас вони вбили?.. Ми знаємо, що серед вас є багато тих, хто хоче перейти на наш бік. Переходьте на наш бік".

Зазначається, що у 1990 роках Росія принесла в Ічкерію смерть - перетворила Грозний на випалену землю. З 2022 року "кадировці", зокрема підрозділ Росгвардії "Ахмат" воюють проти України, однак, за даними ГУР, намагаються ухилятися від активних бойових дій, ховаються у тилу та займаються мародерством.

