'Восьме чудо': найбільша у світі штучна річка простягнулася на 4000 км посеред Сахари

У самому серці Сахари функціонує грандіозний інженерний проєкт із труб і насосів – це найбільша у світі система для зрошення полів, пише Startlap.
Велика штучна річка транспортує воду з глибин пустелі до північного узбережжя Лівії через мережу труб довжиною понад 4000 кілометрів.
Як йдеться у матеріалі, проєкт був анонсований ще у 1980-х роках і мав на меті перетворити посушливі землі на родючі плантації. Система працює на унікальному ресурсі – "викопній воді", яка накопичилася під пісками ще 40 000 років тому.
"Трубопровідна система може переносити до 6,5 мільйонів кубічних метрів води на добу, що вистачить для заповнення тисяч олімпійських басейнів", – зазначається в описі масштабів конструкції.
Будівництво цього об'єкта тривало понад двадцять років і коштувало понад 25 мільярдів доларів. На думку експертів, унікальність системи полягає в тому, що вона частково працює на гравітації, що дозволяє суттєво економити енергію. Проте майбутнє "восьмого дива" під питанням через невідновлюваність ресурсу.
"За нинішніх темпів видобутку запас води може зберігатися 60-100 років, але може вичерпатися і раніше", – попереджають фахівці.
Окрім виснаження надр, система суттєво постраждала під час громадянської війни, а відновлення пошкоджених ділянок залишається складним викликом для країни.
