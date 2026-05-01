Одна з найізольованіших країн світу відкривається для туристів

Король особисто рубав пальми, щоб підготувати території під будівництво нового аеропорту.

Королівство Бутан, яке відомо також як "Країна Дракона", що знаходиться у Гімалаях, протягом тривалого часу жорстко обмежувало потік відвідувачів. Однак зараз, як пише BBC, новий аеропорт і амбітний проєкт нового міста можуть кардинально змінити підхід до подорожей до цього регіону.

Запланований до відкриття у 2029 році, Міжнародний аеропорт Гелепху вже отримав нагороду "Проєкт майбутнього року" на Всесвітньому фестивалі архітектури 2025. Завдяки запланованій пропускній здатності до 123 рейсів на день, аеропорт має стати воротами до нового масштабного проєкту – Gelephu Mindfulness City (GMC), який може суттєво трансформувати країну і зробити одну з найважкодоступніших точок світу значно відкритішою для міжнародних туристів.

На початку року король Бутану Джигме Кхесар Намгʼял Вангчук особисто долучився до підготовки території під будівництво нового міжнародного аеропорту в місті Гелепху поблизу кордону з Індією. Разом із 12 тисячами волонтерів він допомагав розчищати джунглі для майбутнього інфраструктурного проєкту - рубав пальми та прибирав чагарники.

Аеропорт Gelephu International Airport

Його концепція передбачає використання місцевої деревини, природну вентиляцію та навіть простори для медитації та йоги. Водночас головна мета – не лише транспортна: об’єкт має стати воротами до нового міста Gelephu Mindfulness City, яке покликане змінити економіку країни та зробити її доступнішою для іноземців.

Автори зазначають, що одна з найізольованіших країн світу поступово відкривається для туристів – Бутан планує масштабні зміни, які можуть суттєво трансформувати подорожі до цього гімалайського королівства.

Складний шлях до королівства

Бутан протягом століть залишався фактично ізольованим від світу. Лише у 1974 році влада почала допускати туристів, запровадивши принцип "висока цінність – низький обсяг", щоб зберегти культуру та уникнути надмірного туризму. До пандемії подорож до країни була можлива лише через ліцензованих туроператорів із фіксованим щоденним пакетом, який включав проживання, харчування та супровід. З 2022 року цю систему змінили: тепер туристи сплачують окремий екологічний збір у розмірі 100 доларів за ніч, але організовують подорож самостійно. Попри нові проєкти, влада не планує відмовлятися від контролю над туристичними потоками.

Дістатися до Бутану завжди було непросто. Єдиним міжнародним аеропортом країни залишається Парo, який обслуговує обмежену кількість рейсів і вважається одним із найскладніших для посадки у світі через гірський рельєф. Літаки тут змушені заходити на посадку вручну, без допомоги автоматичних систем, а право виконувати такі рейси мають лише кілька десятків пілотів.

Саме через ці обмеження подорожі до Бутану часто передбачають кілька пересадок і значні витрати, що лише підсилює репутацію країни як ексклюзивного напрямку.

Нові можливості для туризму

Запуск нового аеропорту та розвиток південних регіонів мають змінити туристичну карту країни. Якщо раніше більшість мандрівників відвідували лише класичні маршрути – столицю Тхімпху, долини Пунакха чи Бумтанг – то тепер увага зміститься на менш досліджені території.

Очікується, що нова інфраструктура відкриє доступ до біорізноманітних південних районів і привабить нову категорію туристів – тих, хто шукає не лише природу, а й духовний досвід. Водночас влада прагне зберегти баланс між розвитком і захистом унікальної культури, яка зробила Бутан одним із найзагадковіших місць на планеті.

Ідея створення великого туристичного й економічного центру в місті Гелепху з’явилася у короля Джигме Кхесар Намгʼял Вангчук ще понад десять років тому, однак саме пандемія COVID-19 стала каталізатором її реалізації. Під час карантинів країна фактично закрилася до вересня 2022 року, що різко вдарило по туризму та посилило відтік молоді за кордон.

У відповідь влада вирішила розвивати окреме місто – Gelephu Mindfulness City (Місто усвідомленості Гелепху), яке поєднає привабливі умови для міжнародного бізнесу з акцентом на екологічність і духовність. У країні, що вимірює успіх показником "національного щастя", сподіваються, що цей проєкт не лише створить робочі місця й залучить інвестиції, а й розширить туристичну географію за межі традиційного заходу.

Колишній прем’єр-міністр Бутану Лотай Цшерінг, який нині очолює проєкт, наголосив, що для цього необхідний розвиток авіасполучення та збільшення потоку пасажирів. Саме тому новий аеропорт має стати головним авіаційним хабом країни, а Гелепху – транзитною точкою, де туристи зможуть зупинятися на кілька днів замість традиційних пересадок у мегаполісах.

Дика природа і нові туристичні маршрути

Південний Бутан, який відкривається для туристів, суттєво відрізняється від звичних гірських пейзажів із монастирями. Це субтропічний регіон із джунглями, плантаціями кардамону й апельсинів, річками та гарячими джерелами.

Поруч із Гелепху розташовані два національні парки, зокрема Royal Manas National Park – найстаріший у країні. Тут можна побачити слонів, тигрів, носорогів, димчастих леопардів і понад 360 видів птахів, включно з рідкісною білою чаплею.

За словами експертів туристичної галузі, цей регіон став справжнім притулком для зникаючих видів і залишається одним із найменш освоєних куточків планети.

Туризм із духовним акцентом

Розвиток інфраструктури в Гелепху відбувається з урахуванням духовної складової. До проєкту залучають буддійських наставників, які розробляють концепції ретрит-центрів і храмів. Також планується будівництво традиційної фортеці-дзонгу з місцями для проживання, культурних заходів і навчання.

Окрему увагу приділяють активному туризму. Зокрема, у 2028 році має відкритися 168-кілометровий маршрут Lotus-Born Trail, який з’єднає тропічний південь із духовним центром країни. Шлях проходитиме через ліси та гірські райони і повторюватиме маршрут Гуру Рінпоче, який приніс буддизм у Бутан.

Окрім гірських походів, туристам запропонують рафтинг, спостереження за птахами, а також нові екомаршрути. Замість дорогих готелів робиться ставка на гостьові будинки та екокемпи.

Паралельно триває оновлення старої частини Гелепху, де планують створити гастрономічний простір із традиційною кухнею південного Бутану. Туристи зможуть скуштувати страви громади лхотшампа, а також національні спеціалітети, зокрема ема датші – гостре рагу з перцю та сиру.

Також у місті з’являться мистецькі квартали з муралами та культурне село, де представлять традиційні ремесла – від ткацтва до живопису танка.

У статті йдеться, що південь Бутану історично був важкодоступним через джунглі, мусони та диких тварин. Навіть у XIX столітті британські війська не змогли закріпитися тут після конфлікту, відомого як Дуарська війна. У результаті регіон зберіг свою первісну природу.

"Сьогодні влада прагне зберегти цю унікальність, водночас відкриваючи її світові. Як зазначив король Вангчук, країна має шанс експериментувати й створити модель розвитку, яка працюватиме для майбутніх поколінь", - йдеться в публікації.

