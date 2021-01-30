Мандрівники, у яких тест на коронавірус виявиться позитивним, будуть зобов'язані залишатися на карантині.

Влада Канади ухвалила рішення про посилення правил щодо прибуваючих у країну мандрівників через появу нових мутацій коронавірусу.

Читайте такожГрузія дозволити в'їзд усім, хто матиме щеплення від коронавірусуТепер в'їжджаючі повинні будуть після прибуття здати тест на COVID-19, передає ТСН з посиланням на The Guardian.

В'їжджаючі в країну будуть змушені чекати в певному готелі до трьох днів результатів тесту, і при цьому, оплачувати перебування за свій рахунок, що, як очікується, обійдеться в більш ніж 2 тис. доларів.

Мандрівники, у яких тест виявиться позитивним, будуть зобов'язані залишатися на карантині в певних державних установах, де перевірятимуть, чи не є вони носіями нових штамів COVID-19.

Канадські авіаперевізники Air Canada, WestJet, Sunwing і Air Transat призупиняють польоти в країни Карибського басейну і Мексику до 30 квітня. А з 1 лютого всі міжнародні пасажирські рейси повинні приземлятися лише в аеропортах чотирьох канадських міст: Ванкувера, Торонто, Калгарі і Монреаля.

Канада раніше ввела суворі правила в'їзду: так, всі в'їжджаючі на територію країни повинні були надати негативний тест на COVID-19, який був зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття, а також дотримуватися режиму самоізоляції протягом 14 днів.

Коронавірус в Канаді

З початку пандемії коронавірусу в Канаді було зафіксовано майже 770 тис. заражень COVID-19. Від наслідків зараження інфекцією померли майже 20 тис. осіб, понад 694 тис. одужали.

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Автор: УНІАН