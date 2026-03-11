Трамп дарує чиновникам дешеве взуття, пара Рубіо виявилась завеликою, - ЗМІ

Подаровані президентом туфлі від Florsheim отримали десятки чиновників Білого дому, але деякі з них скаржаться, що змушені носити дешевше взуття замість улюблених брендів.

Державного секретаря США Марко Рубіо сфотографували у парі помітно завеликих черевиків, які йому подарував президент Дональд Трамп. Як пишуть Times та Guardian, такі ж подарунки отримали й інші чиновники адміністрації - деякі з них приватно скаржаться, що змушені носити президентське взуття, навіть якщо воно гірше за їхні улюблені бренди.

Ще у грудні минулого року Трамп різко розкритикував взуття Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса, назвавши його "жахливим". Після цього він подарував обом по чотири пари нових туфель. Йдеться про взуття американської марки Florsheim, яке продається приблизно за 145 доларів.

За даними журналістів, останнім часом Трамп шукав більш зручне взуття для довгих робочих днів і зупинився саме на цій марці. Після цього він почав замовляти такі ж пари для інших посадовців, оплачуючи їх зі власної кишені.

Президент навіть перетворив це на своєрідну гру – намагається вгадати розмір взуття співрозмовника. Якщо йому це вдається, він доручає помічникам оформити замовлення, і вже за кілька днів до Білого дому доставляють коричневу коробку з новою парою, іноді з підписом або короткою запискою від президента.

Під час одного з нещодавніх інтерв’ю Трамп раптово звернув увагу на ноги Рубіо та Венса – обидва були у подарованих черевиках. Президент похвалив їх, назвавши "класним взуттям".

За словами двох співробітниць Білого дому, такі туфлі вже є "майже у всіх чоловіків" адміністрації, і багато хто побоюється їх не носити. Один із членів кабінету міністрів, за даними медіа, навіть скаржився, що через подарунок президента йому довелося відкласти улюблену пару від Louis Vuitton.

Водночас пара, подарована Рубіо, виявилася завеликою: на одному з фото видно, що черевики виглядають значно більшими за його стопу.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп провів неофіційне опитування серед донорів щодо того, кого вони бачать наступним кандидатом на виборах у президенти США, які пройдуть у 2028 році.

Серед присутніх більшість підтримали кандидатуру державного секретаря Марко Рубіо, а не віцепрезидента Джей Ді Венса. Журналісти зазначають, що це може свідчити про зростання впливу Рубіо завдяки центральній ролі у зовнішній політиці адміністрації.

