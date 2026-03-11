Краще сісти у в'язницю: депутат спрогнозував, як закінчить Путін

Останнім часом диктатури в низці країн почали руйнуватися. У зв'язку з цим для Путіна безпечніше було б опинитися на лаві підсудних.

Китай бачить, що Україна перемагає, і бачить слабкість Росії. А для російського диктатора Володимира Путіна взагалі найкраще буде постати перед судом в Гаазі.

Про це у коментарі УНІАН сказав Олександр Мережко, народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Він зауважив, що Путін разом з лідером Китаю Сі Цзіньпіном це "вісь зла, до якої входять авторитарні режими".

"Найбільш агресивний - це Російська імперія. Але дедалі більшу вагу має і Китайська Народна Республіка, яка допомагає Росії. Без допомоги Китаю російська воєнна машина була б неспроможна вести війну", - підкреслив депутат.

Він зазначив, що Росія втрачає союзників: Сирію, Іран. "Ми бачимо дуже важливі геостратегічні або геополітичні зміни, пов'язані з тим, що Росія перетворюється на васала Китаю в результаті цієї війни. Тому що виявилось, що Росія не є великою державою, вона не може впоратися з Україною. Навпаки: час на нашому боці, і, так чи інакше, ми перемагаємо", - наголосив Мережко.

За його словами, в асиметричних конфліктах перемагає той, кому вдається встояти:

"Ми перемагаємо, на мою думку. І Китай це бачить, і він бачить слабкість Росії, що вона дедалі більш залежна від нього і використовує це".

У Путіна "вибір невеликий"

Загалом, щодо правління Путіна, Мережко вважає, що у російського диктатора "вибір невеликий":

"В кращому випадку для нього - це модель Мілошевича. Безпечніше для нього - постати перед судом в Гаазі, Міжнародним кримінальним судом. Це найкращий і найбільш раціональний варіант. Інакше це закінчиться, як з Каддафі, або як з Чаушеску.

Злочинці і отрута

Крім того, на запитання, чи міг би Путін у суді вжити, наприклад, ціанід як це зробив хорватський генерал Слободан Праляк, депутат зауважив:

"Герінг під час Нюрнберзького процесу… Я думаю, що система міжнародного правосуддя враховує такі історії. Рівень безпеки там значно підвищився. Навряд чи це сталося б".

Мережко також підкреслив, що як юристу-міжнароднику йому хотілося б бачити справжню міжнародну відповідальність. "Що всі воєнні злочинці, починаючи з Путіна, постали перед судом, і було винесено справедливе принципове рішення, згідно з міжнародним правом", - наголосив він.

Суд у Гаазі

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії завершив свою роботу. У Гаазі в історичному Лицарському залі пройшла офіційна церемонія закриття.

За час роботи Трибуналу були висунуті звинувачення 161 особі. 90 із них засуджені. Розгляди тривали понад 20 років, за час судових процесів допитали близько 5000 людей.

Серед підсудних були колишній президент Югославії Слободан Мілошевич та колишній віце-президент Сербії Воїслав Шешель. Перший президент Сербіїї Радован Караджич і сербський генерал Ратко Младич були визнані винними в геноциді.

Останньою гучною справою Трибуналу став вирок колишньому командувачу силами боснійських хорватів Слободанові Праляку. Трибунал визнав його винним у воєнних злочинах і засудив на 20 років в’язниці. Вирок залишили в силі, після чого Праляк заявив, що відкидає рішення суду і випив отруту, внаслідок чого помер.

Президент Володимир Зеленський порівняв Путіна з нацистським лідером Адольфом Гітлером, та висловив переконання, що на Росію чекає трагічний кінець.

