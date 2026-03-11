Розмітають як гарячі пиріжки: названо найпопулярніші гібридні автомобілі в Україні

Серед нових гібридних легковиків найбільший попит має японський кросовер.

У лютому український автопарк поповнився більш ніж 2,5 тисячами гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Про це повідомляє "УкрАвтопром".

У порівнянні з минулорічним показником ця кількість зросла на 21%. Частка нових автомобілів склала 53%, тоді як у лютому минулого року вона становила 63%.

Серед нових гібридних легкових автомобілів найбільший попит має Toyota RAV4. Цей кросовер традиційно цінують на вітчизняному ринку за поєднання високої надійності, низької витрати пального (особливо у гібридних версій), універсальності та високої ліквідності на вторинному ринку.

Відео дня

ТОП-3 найпопулярніших гібридних автомобілів:

Toyota RAV4 (368 авто). Nissan X-Trail (67 авто). Nissan Qashqai (60 авто).

Найпопулярнішим серед ввезених гібридів з пробігом став Ford Escape (64 авто). До трійки лідерів також увійшли Toyota Prius (62 одиниці) та Kia Niro (60 одиниць).

Український авторинок – інші новини

Раніше стало відомо, що у лютому український автопарк поповнили 14,8 тисячі уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільш популярними в даному сегменті залишаються автомобілі з бензиновими двигунами – їхня частка становила 61%.

Також повідомлялося, що у лютому автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 66% ринку нових легкових авто в Україні, тоді як торік їхня частка становила 59,2%. Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі, серед яких найбільший попит має Mazda CX-5.

Вас також можуть зацікавити новини: