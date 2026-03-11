Нафтовий ринок може отримати рекордні обсяги 'чорного золота' з резервів, - Bloomberg

За даними джерел Bloomberg, остаточне рішення планується ухвалити 11 березня.

Міжнародне енергетичне агентство запропонувало відкрити стратегічні нафтові резерви та вивільнити з них рекордні обсяги "чорного золота" для подальшого продажу, повідомляє Bloomberg.

За даними джерела видання, МЕА запропонувало випустити на ринок від 300 до 400 мільйонів барелів нафти задля стримання стрімкого зростання цін на енергоносії через війну в Ірані. Співрозмовник журналістів зазначає, що рішення стосовно випуску нафти може бути ухвалене 11 березня.

Тим часом, міністр фінансів Франції Ролан Лескюр повідомив, що очільники країн "Великої сімки" планують обговорити питання про випуск нафти з резервів. Bloomberg зазначає, що країни G7 заявили, що в принципі підтримують "проактивні заходи", включаючи відкриття стратегічних нафтових резервів, але не уточнили, яких саме заходів вони планують вжити.

За даними МЕА, її 32 члени мають понад 1,2 мільярда барелів у резервах, включаючи стратегічний нафтовий резерв США.

Ситуація в Ірані та ціни на нафту - головні новини

2 березня в Ірані заявили про закриття Ормузької протоки. При цьому Корпус вартових ісламської революції атакував нафтовий танкер, який намагався пройти через протоку.

Через блокування Ормузької протоки 9 березня ціни на нафту зросли до чотирирічного максимуму, після чого дещо знизилися. Втім, країни G7 анонсували вивільнення нафти зі стратегічних резервів для зниження цін.

На тлі повідомлень у ЗМІ про можливе використання рекордних обсягів нафти зі стратегічних резервів, 11 березня ціни на нафту дещо сповільнили падіння.

