Сили оборони рознесли пункти управління РФ під Покровськом (відео)

За словами військових, знищення об’єктів суттєво послаблює координацію ворожих підрозділів.

На Донеччині, близько 15 км від Покровська, Сили оборони України уразили важливі пункти управління РФ. Про це заявила пресслужба 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

"Ураження ворожих пунктів управління у Селидовому (місто у Покровському районі – УНІАН): результат спільної роботи 7 корпусу ДШВ та 412-ї бригади Nemesis СБС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 7 корпус швидкого реагування ДШВ спільно із Силами безпілотних систем провели успішну операцію зі знищення командних пунктів та місць дислокації противника в Селидовому. За словами військових, це – понад 20 км від лінії фронту та 15 км на південний схід від Покровська.

Безпосереднє виконання завдань і вогневе ураження визначених цілей забезпечили оператори Middle Strike 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis.

"За результатами операції, підтверджено ураження трьох важливих об’єктів окупаційних військ. Пункт тимчасової дислокації підрозділу БПЛА. За попередньою інформацією, його використовували в інтересах 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. В цій будівлі розташовувався особовий склад для укриття. Саме цю дивізію росіяни використовують для штурму Покровська з грудня 2025 року", розповіли у ЗСУ.

Також уражено пункт управління загону "Зевс" 8-го окремого батальйону БпС 2-ї загальновійськової армії РФ – у будівлі розташовувався особовий склад противника. Крім того, під удар ЗСУ потрапив пункт тимчасової дислокації та командний пункт 1-го мотострілецького батальйону 30-ї окремої мотострілецької бригади противника. Зокрема, солдатський та офіцерський склад командування батальйону розміщувалися на території місцевого готельного комплексу.

Наразі масштаб втрат особового складу противника уточнюються.

"Знищення цих об’єктів суттєво послаблює координацію ворожих підрозділів безпілотних систем та управління військами противника у Покровській агломерації", - наголошують українські військові.

Ситуація біля Покровська - останні новини

Нагадаємо, росіяни намагаються справа і зліва від Покровська просуватися далі по флангах в сторону населеного пункту Гришине та по посадках. Заступник командира групи спецпризначення спецзагону "Тайфун" на прізвисько "Скорпіон" розповів, що ситуація на Покровському напрямку складна, але контрольована – ЗСУ роблять все, щоб противник не просувався у глибину української оборони.

За його даними, Сили оборони частково контролюють північну частину Покровська. Противник щодня втрачає велику кількість особового складу, але все-одно "по трупах" йде вперед.

