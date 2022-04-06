Малюнок художник Саша Корбан створив декілька днів тому, коли неподалік відбувалися бої за звільнення Бучі та Ірпеня.

Художник-мураліст Саша Корбан під час визволення Київщини від російських окупантів створив новий зворушливий мурал на столичній Оболоні.

Фото муралу художник опублікував на своїій сторінці у Facebook.

"Завдяки неймовірним зусиллям наших воїнів ЗСУ, тероборони, волонтерів і всіх українців, які об’єдналися, ми стримуємо ворога, щоб він не зміг розірвати нашу рідну країну... Цей мурал я створив декілька днів тому в Києві, а в цей час неподалік відбувалися бої за звільнення Бучі та Ірпеня. Все буде Україна!", – написав Корбан.

Водначас в Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації вже помітили нову роботу Корбана та висловили переконання, що "після перемоги цей арт-об’єкт обов’язково увійде до туристичних маршрутів по київським муралам і буде символом нашої спільної перемоги!".

Зазначимо, у 2014 році, після початку війни на Донбасі, Корбан був вимушений переїхати з Донецька до Києва, де за 8 років він створив чимало відомих муралів, головним чином у спальних районів міста.

З початком війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Корбан залишився у Києві, де він займається волонтерством.

Як повідомляв УНІАН, раніше у столиці Чехії Празі стріт-арт художник казахського походження Chemis створив зворушливий мурал, присвячений війні в Україні.

На муралі зображена маленька дівчинка, яка прикрила українським прапором героїв відомих західних казок, зокрема, американського Мікі Мауса, британського баранчика Шона, чеського Крота, польських Льолика і Болека і німецьку бджілку Майю.

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