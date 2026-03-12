У Мукачеві почала квітнути 'шалена' сакура: у чому її особливість (фото)

За кілька днів дерево повністю вкриється ніжно-рожевим цвітом.

У Мукачеві Закарпатської області почала квітнути так звана шалена сакура, яка традиційно цвіте не в сезон. Про це повідомляє Мукачівська міськрада.

"У Мукачеві почала квітнути "шалена" сакура. Традиційно ця сакура цвіте "не у сезон", однак вона також починає сакуровий марафон у місті. За кілька днів дерево повністю вкриється ніжно-рожевим цвітом", - йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що вже за кілька тижнів почнуть квітнути понад три тисячі сакур, висаджених на вулицях міста.

"Щороку дерева розквітають у різний час, однак цьогоріч фахівці прогнозують більш ранній початок цвітіння", - додали у мерії.

Чому сакуру називають "шаленою"

"Шаленою" цю сакуру називають недарма, адже вона іноді починає квітнути навіть у морозну зиму. А з настанням весни дерево вкривається рясним рожевим цвітом і стає справжньою окрасою міста.

У Мукачеві висаджено майже 8 тисяч сакур, тут розташована найдовша алея сакур на вулиці Ужгородській, протяжність якої майже 1,4 кілометра.

Сезон масового цвітіння цих дерев залежить від погоди, в останні роки він починається в середині квітня.

Цвітіння крокусів на Закарпатті

На початку березня в дендропарку "Березинка", розташованому неподалік Мукачева у Закарпатській області, почалося цвітіння крокусів, також відомих під назвою шафран Гейфеля.

Загалом у дендропарку на площі у 34 гектари зростає понад 300 видів дерев і кущів, а загальна колекція налічує близько 2 тисячі рослин.

Також помилуватися крокусами можна і в унікальному селі Колочава.

