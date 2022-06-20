Речник Одеської ОВА зазначив, що море, узбережжя, пляж - це також лінія фронту, тому що існує загроза не лише ракетна, а й військово-морська.

Вирішальне слово у питанні щодо відкриття відпочинку на морському узбережжі Одещини та місць для купання повинно бути за військовими.

Таку думку висловив в ефірі інформаційного телемарафону речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Щодо заборони купатися та всього, що з цим пов’язано. На жаль, є сумнозвісний людський фактор. Наша патрульна поліція працює в надзвичайно складних умовах, мова йде про спілкування з деякими порушниками всіх тих правил, які встановлені. Віддаю належне звичайним одеситам та громадськім активістам, які долучаються та переконують людей йти з тих частин пляжу узбережжя, які ймовірно є замінованими. Адже існує небезпека, що міну може принести до берега і такі факти вже були, і трагічні також", - підкреслив Братчук.

Речник Одеської ОВА зауважив щодо ініціативи відкрити ще деякі ділянки пляжів та узбережжя для купання відпочиваючих.

"Я прихильник в цієї ситуації, такого варіанту вирішення проблеми, коли останнє слово в цьому питанні має бути за нашими військовими. Тому що море, узбережжя, пляж - це лінія фронту. Іде загроза не лише ракетна, а й військово-морська. Наші військові зробили все, аби свого часу провести протидесантні заходи, протикорабельні. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні охорона міста, всього регіону та України – це питання номер один", - акцентував Братчук.

Він додав, що, на його думку, "всі відпочинки такого плану повинні бути після перемоги".

Речник Одеської ОВА зазначив, що втрати для туризму в Одеському регіоні дуже великі. Але, попри це, мова про відпочинок повинна вестись не у форматі поновлення роботи нічних розважальних закладів, а про те, що мають відкриватися та працювати заклади відпочинку і реабілітації.

"Мова іде не про нічні клуби, а про заклади відпочинку і реабілітації. Людина може за різними форматами відпочивати, в тому числі, десь і в кафе, і в ресторані. Згідно з тими правилами, які чітко прописані, безпека людей - перш за все. Ми говоримо про те, що такі заклади відпочинку існують для звичайних одеситів. Для тих переселенців, які є на території Одеси та регіону. Для наших воїнів, які, повертаючись з бойових позицій, теж не те що мають право, а зобов’язані відпочивати. Навіть під час війни людина має за деякий період відновлюватись. Тому йдеться про роботу закладів для відпочинку та відновлення. Сьогодні такі заклади відпочинку – це також один з чинників нашої економіки та наповнення бюджету",- сказав Братчук.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Одеській області відпочивальник загинув через ворожу міну, що вибухнула на узбережжі.

Сьогодні, 20 червня голова Одеської ОВА повідомив, що ворог випустив 10 крилатих ракет по Одеській області, в результаті ракетних ударів пошкоджено об'єкти інфраструктури та є поранені.

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