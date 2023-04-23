Незаконно побудовані на пляжі споруди тепер планують знести.

Пляжний бар на острові Міконос у Греції отримав сукупний штраф, який сягнув рекордних 33 мільйони євро.

Як пише грецьке видання Ekathimerini, штраф поділяється на дві частини:

сума 22,5 мільйона євро стосується штрафу за будівництво несанкціонованих споруд;

ще 11 мільйонів євро набігло за всі роки, поки споруди були на місці.

Попри сплату штрафу, вже підписано наказ про знесення незаконних споруд. Документ було видано за результатами перевірок, які здійснило Міністерство охорони навколишнього середовища.

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Площа під знесення перевищує 500 м. кв. Тепер власник має десять днів на оскарження цього рішення.

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