Поїзд вирушатиме по парних числах із Запоріжжя з 26 липня о 15:03.

"Укрзалізниця" подовжує маршрут поїзда сполученням "Запоріжжя – Львів" до Ужгорода.

Про це повідомляє прес-служба перевізника у Telegram.

Зазначається, що поїзд вирушатиме по парних числах із Запоріжжя, починаючи з 26 липня 2022 року о 15:03, і прибуватиме до Ужгорода о 15:27 наступного дня.

У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд вирушатиме по парних числах об 11:35 і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21.

Квитки будуть доступні онлайн на сайті, у чат-ботах та касах від завтра 8 липня.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 9 липня призначає поїзд "Інтерсіті+" сполученням "Дарниця (Київ) – Львів".

Зазначається, що поїзд також зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Київ-Святошин, Коростень та Дубно.

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