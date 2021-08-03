Інцидент стався у Ґданську, люди не змогли вилетіти до Болгарії, хоча у всіх них були квитки на рейс Ryanair.

У Польщі 30 пасажирів не змогли вилетіти до Болгарії, бо пілот не пустив їх на борт і полетів з їхнім багажем. Інцидент стався у Ґданську, у всіх людей були квитки.

Про це повідомляє RMF FM.

Так, 1 серпня у польському Ґданську 30 пасажирів не змогли потрапити на борт літака до Болгарії, хоча всі вони мали квитки на рейс Ryanair. Перед посадкою літака в аеропорт людям повідомили, що рейс сильно спізнюється, тому пілот нікого не пустить на борт.

Пасажири розповіли, що вони приїхали до летовища за 2,5 години до вильоту. Перші "дзвіночки" того, що виліт не відбудеться, з'явилися ще під час реєстрації, коли люди почали здавати свій багаж. Проте у пасажирів взяли речі та їх посадкові талони. Люди навіть змогли пройти паспортний контроль.

Читайте також"У нього було погане передчуття": дівчина Шишова розповіла про стеження за нимПрацівники аеропорту запевняли пасажирів рейсу до Болгарії, що їхні валізи без них не полетять. Проте в один момент пілот вирішив припинити посадку. Безпосередньо перед входом на борт літака він повідомив людям з квитками на цей рейс, що запізнюється на півтори години і більше нікого не пустить у салон.

"Він помахав нам середнім пальцем і полетів геть. З нашим багажем... де особиста культура пілота, а я думаю, що він освічена людина, яка повинна бути зовсім іншою", - розповів один із пасажирів.

Інцидент викликав хаос в аеропорту. Шокованим пасажирам, без яких полетів пілот, навіть не пропонували води. Людям лише сказали, що вони можуть поміняти квитки та полетіти наступним рейсом. Однак наступний виліт до Болгарії - лише через чотири дні.

Одна з пасажирок поскаржилася, що вона і її друзі, а це група з чотирьох осіб, втратили в цілому близько 10-15 тисяч злотих.

"Я розумію, що щось могло трапитися, але просто всі махнули рукою і залишили нас наодинці з собою", - каже постраждала, яка не потрапила на літак.

В аеропорту Ґданська кажуть, що їм дуже прикро через цей інцидент.

Читайте такожПри затриманні проковтнув пакетик з канабісом: у Львові 6 поліцейських засудили через смерть хлопця"Ми весь час пояснюємо обставини. Ми говоримо з торговим агентом, який працює в аеропорту Ґданська від імені Ryanair. Ми отримали інформацію від агента з обслуговування авіакомпанії Ryanair, що рішення про те, що близько 30 пасажирів не вилетіли в Бургас, було рішенням авіакомпанії, і тепер всі скарги повинні направлятися до авіакомпанії", - повідомив прессекретар аеропорту.

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Автор: Поліна Кузенко