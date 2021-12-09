Австрія скасовує повний локдаун.

Австрія з 11 грудня 2021 року, після трьох тижнів всезагального локдауну, знову пускатиме іноземних туристів, але тільки повністю вакцинованих.

Як повідомляє МЗС України, Федеральний уряд Австрії ухвалив рішення про скасування з 11 грудня 2021 року загальнодержавних карантинних обмежень для осіб, які пройшли повний курс вакцинації. Відповідно, Австрія знову буде відкрития для іноземних туристів.

Українці буз жодних зможуть потрапити до України вже з найближчої суботи з сертифікатом про повну вакцинацію однією з вакцин, які офіційно використовуються в Україні. Сертифікат про вакцинацію вважатиметься дійсним тільки 9 місяців після останньої дози вакцинації. Австрія приймає електронні та друковані сертифікати з "Дії", а також сертифікати міжнародного зразка, які можна отримати у сімейного лікаря.

Крім того, право без обмежень потрапити до Австрії матимуть туристи з підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, оформлена англійською або німецькою мовами). Медична довідка про наявність нейтралізуючих антитіл більше не вважається доказом перенесеної хвороби.

Читайте такожВідпочинок в Австрії: все, що потрібно знати туристам (фоторепортаж)Невакциновані громадяни зможуть потрапити до Австрії лише з попередньою реєстрацією та 10-денним карантином. Також їм потрібно буде надати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше 72 годин до в'їзду до Австрії. 10-денний карантин може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в’їзду.

Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом з вакцинованими дорослими, потребують тест, але в цьому випадку вони не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.

Втім в МЗС наголосили, що кожна федеральна земля самостійно визначає порядок та дату відкриття громадських установ (кафе, ресторанів, готелів, музеїв, театрів тощо). Наприклад, у Федеральній землі Відень заклади громадського харчування та готелі почнуть працювати тільки з 20 грудня 2021 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 15 грудня всі мандрівники, які прибули в Польщу з країн, що не входять до Шенгенської зони, повинні будуть додатково мати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Автор: Марина Григоренко