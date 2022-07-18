Росіяни не можуть записатися на подачу документів для отримання шенгенської візи у візових центрах багатьох країн ЄС, серед яких Франція, Греція та Іспанія.

У візових центрах багатьох країн Євросоюзу, розташованих в Росії, закінчилися вільні вікна для запису на подачу документів для отримання шенгенської візи.

Про це повідомляє РБК з посиланням на представників російських турфірм.

Зокрема, мова йде про візові центри таких популярних серед росіян країн, як Франція, Греція та Іспанія.

Так, на липень 2022 року вільних місць вже немає, при цьому запису на візу на більш пізні терміни доведеться чекати місяць-півтора. Наприклад, найближчі вільні вікна для запису на подачу документів через візовий центр Франції є тільки на серпень.

У Росії проблему пов'язують з нестачею співробітників в консульствах на тлі підвищеного попиту з боку туристів під час літніх відпусток.

Водночас, на даний момент росіяни не можуть за додаткову плату подати документи в пріоритетному порядку, як це було раніше, стверджує гендиректор однієї з російської турфірм.

Більш того, деякі консульства, як, наприклад, Греції, попереджають, що ті росіяни, які вже подали всі необхідні документи, можуть зіткнутися із затримками в обробці заяв і поверненні паспортів.

Як повідомляв УНІАН, протягом останнього місяця візовий центр Греції в Росії кілька разів призупиняв прийом документи на візи у росіян.

Тим часом, протягом липня кілька країн, серед яких Болгарія і Бельгія, зупинили видачу віз громадянам Росії.