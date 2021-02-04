Зокрема, у 2021 році буде розроблено Державну цільову програму розвитку внутрішнього та в’їзного туризму "Мандруй Україною".

Кабінет міністрів України на засіданні 3 лютого 2021 року затвердив "План заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму".

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Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зокрема, планом передбачено низку заходів у сфері охорони, відродження та ефективного використання об’єктів культурної спадщини, в тому числі, протягом найближчих років будуть відреставровані та відремонтовані пам’ятки культурної спадщини в рамках реалізації програми "Велике будівництво".

Водночас у 2021-2022 роках у сфері охорони культурної спадщини також планується:

затвердити історико-архітектурні опорні плани з визначенням меж і режимів використання історичних ареалів населених місць;

переглянути перелік об’єктів культурної спадщини, включених до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

затвердити науково-проектну документацію з визначення меж та режимів використання буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (архітектурного ансамблю Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, дерев’яних церков карпатського регіону України та Польщі, Геодезичної дуги Струве);

розробити та запустити інформаційний ресурс культурної спадщини і культурних цінностей.

Крім того, у 2021 році буде розроблено Державну цільову програму розвитку внутрішнього та в’їзного туризму "Мандруй Україною".

Протягом 2021-2023 років у галузі туризму також планується:

провести дослідження щодо змін та перспектив розвитку ринку туристичних послуг, вивчення існуючих цільових аудиторій;

запровадити Єдиний туристичний реєстр - національну систему збору та аналізу туристичних даних;

створити умови для розвитку конференц-індустрії, зокрема створити Державне конференц-бюро;

створити і впровадити офіційний багатомовний туристичний портал;

розвивати туристично-інформаційні центри;

розвивати і популяризувати в’їзний та внутрішній туризм в рамках проекту "Мандруй Україною";

"реалізувати проект “Туристичні магніти України".

При цьому повідомляється, що значний комплекс заходів в рамках плану спрямований на розвиток креативних індустрій. Зокрема, у 2021 році планується розробити Державну цільову національно-культурну програму розвитку народних художніх промислів на 2021-2025 роки.

Протягом 2021-2023 років також планується збудувати "Будинок музики", створити центри культурних послуг в територіальних громадах, розробити концепцію моделі креативних хабів та запровадити пілотний проект щодо створення креативного хабу у Києві, удосконалити механізми фінансування проектів УКФ, стимулювати підготовку місцевих інвестиційних проектів з розвитку культурної інфраструктури тощо.

Розвиток туризму в Україні

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Автор: Марина Григоренко