Причина – занадто високі податки і збори в місцевих аеропортах.

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила про значне скорочення рейсів до Німеччини влітку 2025 року.

Як пише Daily Express із посиланням на генерального директора Ryanair Едді Вілсона, скорочення зумовлене високими експлуатаційними витратами, а саме – підвищенням різних податків і зборів у місцевих аеропортах.

Зокрема, авіакомпанія більше не літатиме в такі міста, як Дортмунд, Дрезден і Лейпциг, а також на 60% скоротить кількість рейсів до Гамбурга і на 20% до Берліна.

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Вілсон підкреслив, що Німеччина відновила тільки 82% свого допандемічного повітряного трафіку, що є найгіршим показником відновлення в Європі.

При цьому він зазначив, що Ryanair представила німецькому уряду "семирічний план зростання", який не отримав жодної реакції.

Зі свого боку Федерація авіакомпаній Німеччини (BDF) і ще одна галузева група ADV попередили, що відхід Ryanair істотно погіршить ситуацію з авіаперевезеннями в країні, особливо постраждає Гамбург, який планує у 2025 році ще більше підвищити аеропортові збори.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що до травня 2025 року лоукостер має намір відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації.

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