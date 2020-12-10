Авіакомпанія SkyUp Airlines оновила правила поведінки пасажирів на борту. Тепер за відмову залишатися в масці під час польоту пасажира можуть висадити в найближчому аеропорту і навіть видати поліції.
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Згідно повідомленням на сайті компанії, невиконання вимоги залишатися в масці тепер вважається порушенням правил поведінки на борту.
«До пасажирів, які відмовляються надіти маску, як і у випадку з іншими порушеннями, авіакомпанія має право застосувати відповідні санкції: від усного зауваження до вимушеної посадки в найближчому аеропорту, видачі порушника поліції та відмови в авіаперевезеннях протягом декількох років», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що коли пасажир купує квиток на літак, він бере на собі ряд зобов'язань:
- дотримуватися дисципліни і правил поведінки на борту;
- виконувати вказівки та рекомендації членів екіпажу;
- пристебнути ремені безпеки при включеному табло "пристебнути ремені";
- залишатися в масці протягом усього польоту.
Єдиною підставою для зняття маски може стати прийом їжі або пиття.
У разі порушення правил польоту члени екіпажу спочатку робитимуть порушнику усне зауваження. Якщо воно не досягне мети - порушнику вручать письмове попередження. І лише тоді в разі продовження порушення до пасажира можуть застосувати заходи стримування.
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