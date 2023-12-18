До топ-3 найбезпечніших міст світу потрапили Гонолулу, Монреаль і Рейк'явік.

Яким би привабливим не здавалося те чи інше місто світу, туристам ніколи не варто йти на компроміс в питаннях безпеки.

Нове опитування Berkshire Hathaway Travel Protection визначило найбезпечніші міста світу для відвідування в 2024 році, грунтуючись в першу чергу на загальному рівні безпеки, рівні злочинності та загрозі стихійний лих. Ці міста пропонують туристам неймовірні пам'ятки і враження при найвищому рівні безпеки, пише Travel Off Path.

Очолило рейтинг головне місто американського штату Гаваї Гонолулу – екзотичне місце відпочинку з білосніжними пляжами і густими лісами, що приваблює мандрівників з усього світу. Це місто наразі вважається найбезпечнішим містом у світі через низький рівень злочинності.

Відео дня

Експерти відзначають, що суворі закони Гонолулу про зброю і високий рівень життя сприяють низькому рівню злочинності, а найбільша загроза безпеці туристів тут полягає в укусах риб і самому океані.

Проте, навіть незважаючи на це туристів закликають зберігати пильність. Експерти підкреслюють, що абсолютно нерозумно буде відправлятися в похід поодинці або купатися в океані вночі. При цьому гостям радять завжди питати поради у місцевих жителів, перш ніж відправитися на незвідану територію.

Другу сходинку в рейтингу зайняв Монреаль – одне з найбільших міст Канади, де туристи можуть насолодитися ресторанами, пляжами і яскравим нічним життям, а також архітектурою у французькому стилі.

Монреаль на даний момент вважається другим за безпекою містом в світі з низьким індексом серйозності злочинності, де особливо спокійно будуть себе почувати соло-туристки.

Втім, незважаючи на низький рівень насильства, в Монреалі трапляються дрібні крадіжки, тому туристам радять тримати свої особисті речі під рукою. Також тут є ризик стихійних лих, включаючи зимові крижані бурі та землетруси.

Третє місце в рейтингу посіла столиця Ісландії Рейк'явік – тут настільки безпечно, що у країни фактично немає армії, а поліцейські патрулюють вулиці без зброї.

Найбільшу загрозу в Ісландії несуть стихійні лиха. Наприклад, у листопаді та грудні 2023 року в Рейк'явіку та околицях спостерігався сплеск сейсмічної та вулканічної активності.

Топ-10 найбезпечніших міст світу для подорожей 2024 році

1. Гонолулу, Гаваї, США.

2. Монреаль, Канада.

3. Рейк'явік, Ісландія.

4. Сідней, Австралія.

5. Амстердам, Нідерланди.

6. Дубай, ОАЕ.

7. Копенгаген, Данія.

8. Лондон, Англія.

9. Сеул, Південна Корея.

10. Венеція, Італія.

Як повідомляв УНІАН, раніше Японію, також визнану найкрасивішою країною світу, назвали найбезпечнішою для соло-туристів. Експерти відзначають, що рівень злочинності в країні висхідного сонця вражаюче низький, що можна пояснити глибоко вкоріненою в країні культурою поваги і ввічливості.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.