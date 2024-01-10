Найбільш турбулентним маршрутом у світі вважається рейс між чилійською столицею Сантьяго і болівійським аеропортом Віру-Віру.

Для багатьох авіапасажирів турбулентність, яка часом навіть призводить до травм, є найгіршою частиною польоту. Проте насправді це явище несе дуже невелику загрозу для сучасних комерційних літаків, а більшість травм отримуються тому, пасажири не пристебнуті ременями безпеки.

Як пише The Independent, хоча більшість пасажирів хоча б раз у житті стикалися з невеликою турбулентністю, сильна турбулентність зустрічається набагато рідше. За деякими даними, кількість рейсів, постраждалих від сильної турбулентності, становить один на 50 тисяч вильотів.

Водночас дані веб-сайту прогнозування турбулентності Turbli, який проаналізував близько 150 тисяч маршрутів, показали найбільш турбулентні рейси у 2023 році. Подорож довжиною близько 1900 кілометрів між Сантьяго (Чилі) і міжнародним аеропортом Віру-Віру (Болівія) було визнано найбільш неспокійною, а маршрут між Алмати (Казахстан) і Бішкеком (Киргизстану) посів друге місце.

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Шість найбільш неспокійних рейсів були внутрішніми маршрутами в Японії та Китаї (чотири маршрути включали виліт і посадку в Ланьчжоу, Ченду або Сяньяні). Також до першої десятки потрапили два європейські маршрути. Так, маршрут з Мілана в Женеву визнали найбільш неспокійним маршрутом в Європі (та п'ятим за турбулентністю в світі ), а маршрут з Мілана до Цюриха посів десяте місце.

Засновник Turbli Ігнасіо Гальєго Маркос пояснив, що маршрути через Анди або Альпи займають високі місця в рейтингу через турбулентність гірських хвиль над ними, тоді як маршрути в Японії і Китаї є неспокійними через високу активність реактивних течій.

Топ-10 найбільш турбулентних авіамаршрутів у світі:

1. Сантьяго, Чилі (SCL) – Санта-Крус, Болівія (VVI)

2. Алмати, Казахстан (ALA) – Бішкек, Киргизстан(FRU)

3. Ланьчжоу, Китай (LHW) – Ченду, Китай (CTU)

4. Центр Чубу, Японія (НУО) – Сендай, Японія (SDJ)

5. Мілан, Італія (MXP) – Женева, Швейцарія (GVA)

6. Ланьчжоу, Китай (LHW) – Сяньян, Китай (XIY)

7. Осака, Японія (KIX) – Сендай, Японія (SDJ)

8. Сяньян, Китай (XIY) – Ченду, Китай (CTU)

9. Сяньян, Китай (XIY) – Чунцин, Китаю (CKG)

10. Мілан, Італія (MXP) – Цюрих, Швейцарія (ZRH)

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені встановили, що кліматична криза призводить до більшої турбулентності під час польотів, збільшення витрат і підвищення ризиків для пасажирів і екіпажу.

Тим часом, авіаексперти рекомендують туристам за можливості не бронювати рейси, що вилітають у другій половині дня, особливо якщо вони хочуть уникнути турбулентності.

Водночас бортпровідниця з 20-річним досвідом Мадлен Дойл розповіла, на яких місцях в салоні літака найгірше сидіти під час турбулентності. Виявляється, турбулентність найсильніше відчувається в задній частині літака, а найкомфортніше при "повітряних гойдалках" біля крил.

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