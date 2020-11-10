Серед гірських туристичних об’єктів найбільше пошукових запитів було про Буковель, Драгобрат, Верховинуі Карпати загалом.

Державне агентство розвитку туризму отримало від компанії Google перелік українських туристичних об'єктів, місць та напрямків, які найбільше шукали в перші дев'ять місяців цього року.

Читайте такожУкраїнська Атлантида: затоплене село Бакота на Хмельниччині все більше цікавить туристів (відео)Перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон виглядає так: Бакота, Рожеве озеро (Лемурійське), Тустань, Синевир, Блакитні озера (Чернігівщина), йдеться в повідомлені Держагентства у соцмережі.

Серед міських парків та розважальних зон у пошуковиках першість отримав Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького у Харкові, за ним ідуть зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк в Одесі, Х-Park у Києві.

У категорії «море та пляжі» найбільше шукали Аркадію (Одеса), Залізний порт, Чорноморськ, Кирилівку, Коблево.

Серед гірських туристичних об’єктів найбільше пошукових запитів було про Буковель, Драгобрат, Верховину, Яремче та Карпати загалом.

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Автор: УНІАН