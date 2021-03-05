У Єврокомісії 17 березня мають намір презентувати свої плани щодо "цифрових зелених пропусків", які будуть обов'язковими для подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що уряди 27 країн-членів Європейського Союзу повинні негайно розпочати технічну роботу із запровадження до літа сертифікатів щеплень проти COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожНаприкінці березня Сейшели відкриються для туристів з усього світуЗокрема, в Єврокомісії 17 березня мають намір презентувати свої плани щодо "цифрових зелених пропусків".

Крім того, в ЄК мають намір взаємодіяти з міжнародними організаціями, аби забезпечити, щоб їхню систему сертифікатів щеплень також визнавали в країнах за межами Євросоюзу.

"Основа для такого спільного підходу - це довіра", - йдеться у листі президента Єврокомісії до урядів країн-членів ЄС.

Вона наголосила, що країни-члени ЄС повинні негайно розпочати роботу, аби вчасно підготувати таку систему.

Фон дер Ляєн зазначила, що, крім правової бази, для такої системи необхідно створити спільну технічну інфраструктуру.

Паспорти вакцинації: що відомо

13 лютого головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні не запроваджуватимуть паспорти імунізації, але можлива видача довідок про отримання щеплення від коронавірусу. Перший етап вакцинальної кампанії розпочався в Україні 24 лютого.

Експерти вважають, що запровадження паспортів вакцинації від COVID-19 може стати новою системою дискримінації людей.

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Автор: Віталій Саєнко