36% українців не згодні з такими обмеженнями.

Міжнародна асоціація Геллапа (GIA) провела глобальне дослідження щодо ставлення до коронавірусної кризи наприкінці 2020 року.

Результати дослідження були оприлюднені на прес-конференції: "Протидія COVID-19 і вакцинація: як думки українців відрізняються від поглядів жителів інших країн".

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Згідно з результатами дослідження, Україна увійшла до п'ятірки країн, які не згодні з обмеженням подорожей між країнами для протидії COVID-19.

В Україні 36% не згодні з такими обмеженнями. До п'ятірки країн - найбільших противників обмеження подорожей також увійшли: Боснія і Герцеговина - 43%, Колумбія - 37%, Кенія (як і в Україні) - 36%, Йорданія - 34%, Косово і Палестина - по 31%.

Разом з тим до п'ятірки країн, які найбільше підтримують обмеження подорожей заради зупинки пандемії, увійшли: В'єтнам (99%), Фінляндія (93%), Австралія (91%), Індонезія (88%), Республіка Корея (88%), Великобританія (87%).

Досить висока підтримка обмежень у подорожах між країнами в Японії (85%), Німеччині (83%), Польщі (71%). У Росії за обмеження 68%, а проти - 28%.

Під час дослідження було опитано 44 тис. 796 осіб у 47 країнах світу. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року були проведені співбесіди за представницькою вибіркою з приблизно тисячі чоловіків і жінок. Похибка опитування становить від +3-5% на рівні 95% довіри.

Як коронавірус вплинув на туристичну галузь

Туризм став однією з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу галузей економіки, адже через карантинні обмеження і закриті кордони міжнародні подорожі практично зупинилися. Так, за даними Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO), збитки туристичної галузі через скорочення кількості поїздок по всьому світу через пандемію коронавірусу за перші десять місяців 2020 року склали $935 млрд. Таким чином світовий туризм повернувся до рівня 1990 року.

Не меншими виявилися збитки авіакомпанії. При цьому Європейська організація з безпеки повітряної навігації опублікувала три прогнози відновлення авіаперевезень, згідно з якими туристи зможуть літати в Європу як раніше не раніше 2024 року.

Разом з тим, більшість країн світу, як і ЄС, не поспішають відкривати кордони для іноземних туристів, в тому числі з України.

Все більше ведуться розмови про введення паспортів вакцинації, які дозволять туристам знову подорожувати. Деякі країни, як Ізраїль, вже активно їх вводять.

12 лютого 2021 року в Євросоюзі назвали умова відновлення туристичних подорожей з Україною.

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Автор: Надя Пришляк