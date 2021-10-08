Нові правила набудуть чинності вже 10 жовтня.

Німеччина, де почали послаблювати карантинні обмеження, внесла Україну до списку країн "високого ризику" через COVID-19. З 10 жовтня для невакцинованих українців посилять обмеження на в'їзд в країну.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Туристи з України, які хочуть відвідати Німеччину, повинні будуть заповнити спецанкету, видрукувати її, а електронну версію зберегти на телефон. Цей документ необхідно буде пред'явити перед посадкою на літак.

Крім того, у туриста повинен бути негативний тест на COVID-19 або сертифікат про вакцинацію. При цьому від щеплення до поїздки має пройти не менше 14 днів.

Читайте такожЗ 11 жовтня вакциновані українці зможуть відвідати Англію без карантинуВодночас сертифікат про вакцинацію не потрібен дітям до 12 років, якщо вони їдуть з повністю вакцинованим дорослим.

Туристам нагадали, що влада Німеччини схвалила наступні COVID-вакцини:

BioNTech/Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Також туристам необхідно при собі мати туристичну страховку, яка покриває весь період поїздки.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі оновили список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд до країн-членів ЄС у період пандемії коронавірусної інфекції, та підтвердили силу дозволу туристам з України подорожувати до країн-членів Євросоюзу.

Автор: Анастасія Горбачова