Тепер власникам нерухомості в житлових комплексах в Іспанії знадобиться схвалення 60% сусідів, якщо вони захочуть здати своє житло в оренду відпочивальникам.

Іспанія останніми роками посилила заходи щодо боротьби з надмірним туризмом. Ще одне нововведення, яке набуло чинності з 3 квітня 2025 року, стосується здачі в оренду приватних квартир туристам.

Як пише Canarian Weekly, зокрема, тепер власникам нерухомості в житлових комплексах в Іспанії (включно з автономним архіпелагом Канарські острови) знадобиться схвалення 60% сусідів, якщо вони захочуть здати своє житло в оренду відпочивальникам.

Нові правила свідчать, що якщо власник починає діяльність із туристичної оренди без необхідної підтримки, сусіди через президента спільноти або інших жителів можуть вимагати негайного припинення цієї діяльності. У разі ігнорування вони можуть подати до суду, щоб зупинити несанкціоноване використання нерухомості.

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Іспанська влада пояснює, що масова здача приватного житла туристам призвела до житлової кризи в країні, оскільки це спричиняє зростання цін на апартаменти і позбавляє місцевих жителів доступних за ціною варіантів довгострокового розміщення в хороших районах.

Крім того, нерідко туристи, які орендують квартири в багатоквартирних будинках на одну або кілька ночей, спричиняють незручності постійним мешканцям, оскільки вони занадто галасують і смітять.

При цьому наголошується, що під дію нового закону не потраплять квартири, які вже використовувалися для здачі в оренду до набрання ним чинності.

Уряд Іспанії також повідомив про плани щодо розроблення податкової структури, яка визначатиме туристичну оренду як економічну діяльність, тим самим оподатковуючи її за принципом ПДВ.

Крім того, 1 липня 2025 року буде запущено центральний реєстр, покликаний запобігти шахрайству з короткостроковою орендою.

Поки зарано говорити про те, як нове законодавство вплине на туристів у плані кількості доступного житла. Однак у разі введення додаткового оподаткування для таких апартаментів, можливе зростання цін.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада іспанської Барселони, яка особливо страждає від надмірного туризму, заявила про намір заборонити здавати житло туристам до 2029 року.

Тим часом, влада Іспанії з кінця грудня 2024 року посилила правила реєстрації туристів у готелях і приватних апартаментах.

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