Людина, яка має негативний результат тесту на COVID-19, звільняється від проходження карантину.

У Польщі при перетині кордону скасували обов'язковий карантин для іноземних громадян за наявності негативного тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це повідомляє Dziennik Ustaw, де опубліковано відповідне розпорядження із зазначенням переліку ситуацій, коли людина звільняється від карантину.

"Людина, яка має негативний результат тесту на COVID-19, результат якого був отриманий не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону, звільняється від проходження карантину (самоізоляції)", – йдеться в документі.

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Документ з тестом на коронавірус повинен бути польською або англійською мовами. При цьому не вказано, яким повинен бути тест: ПЛР або на антитіла.

Новий пункт, що звільняє від проходження карантину при наявності тесту, поширюється як на перетин зовнішнього кордону Шенгенської зони (наприклад, Україна – Польща), так і внутрішнього (наприклад, Польща – Німеччина).

Розпорядження набирає чинності з суботи, 23 січня.

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Автор: УНІАН