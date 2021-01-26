З 1 лютого, після відновлення регулярного авіасполучення, пасажири, які прибувають до Грузії, повинні будуть представити результат ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години.
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Про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Аміран Гамкрелідзе, повідомляє Грузія-Online.
Правило не торкнеться тих людей, які повністю вакциновані, тобто прищеплювалися від коронавірусу в два етапи.
«Тим, хто повністю зробив щеплення, пред'являти нічого не потрібно. Решта людей, які приїжджають до країни обов'язково повинні будуть представити ПЛР-тест, зроблений впродовж останніх 72 годин», - пояснив Гамкрелідзе.
На даний момент вирішується, чи потрібно буде людям, які вже приїхали до Грузії робити повторний ПЛР-тест через кілька днів. Офіційна постанова буде відома найближчими днями.
У Грузії з 1 лютого поновлюються регулярні польоти в усіх напрямках. В першу чергу це торкнеться туристів з країн ЄС, Ізраїлю й Перської затоки. Польоти здійснюватимуться за всіма медичними протоколами.
Грузія призупинила регулярне авіасполучення в усіх напрямках в середині березня 2020 року через пандемію коронавірусу. З Грузії і назад здійснювались лише спецрейси, спрямовані на повернення громадян країни на батьківщину. Відновлення регулярних рейсів по ряду напрямків почалося із середини літа.
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