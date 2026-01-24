Названо туристичні напрямки, який демонструють найбільший ріст у світі

Бразилія стала популярним напрямком завдяки своїм фестивалям і концертам.

Згідно з останнім Всесвітнім туристичним барометром ООН, Ісландія, Бразилія та Єгипет входять до числа країн, що демонструють двозначне зростання кількості прибуття у 2025 році. Про це пише Euronews.

Також відзначається двозначне зростання кількості міжнародних приїздів до Японії - на 17 відсотків за місяці до листопада минулого року в порівнянні з 2024 роком.

Інші напрямки, що демонструють бум популярності, - це Бразилія, де зростання за весь рік склало 37 відсотків, і Єгипет, де зростання склало 20 відсотків.

Відео дня

Відзначається, що Бразилія стала популярним напрямком завдяки своїм фестивалям і концертам, а карнавал у лютому щорічно приваблює натовпи туристів. У 2025 році Ріо-де-Жанейро також було визнано Всесвітньою книжковою столицею ЮНЕСКО, а безкоштовний концерт Леді Гаги на пляжі Копакабана, безсумнівно, привернув міжнародну публіку. У статті сказано:

"Що стосується Єгипту, то попереднє відкриття Великого Єгипетського музею в жовтні 2024 року, за яким послідувало його урочисте відкриття в листопаді 2025 року, ймовірно, призвело до того, що країна різко піднялася в списках обов'язкових для відвідування туристами місць цього року"

Який туристичний напрямок в Європі зростає найшвидше

У Європі напрямком, що показав найбільше зростання кількості іноземних туристів, стала Ісландія, де цей показник зріс на 29 відсотків.

Важливо, що досягнення Сонцем максимуму в кінці 2024 року, що призвело до збільшення активності північного сяйва протягом року, спонукало багатьох бронювати поїздки в це місце.

"З огляду на те, що повне сонячне затемнення занурить деякі частини країни в темряву на термін до двох хвилин в серпні, ми очікуємо, що звіт за наступний рік також покаже зростання", - пише видання.

Цікаво, що серед інших популярних напрямків, які надали дані за весь рік, слід відзначити Марокко зі збільшенням кількості іноземних туристів на 14 відсотків і Сейшельські острови зі збільшенням на 13 відсотків.

Серед країн, які надали дані за листопад, відзначено зростання на 30 відсотків у Бутані, на 24 відсотки в Гайані і на 19 відсотків у Південній Африці.

В цілому, за оцінками, в 2025 році країну відвідало 1,52 мільярда іноземних туристів, при цьому Європа продовжує залишатися найпопулярнішим туристичним регіоном у світі, прийнявши 793 мільйони відвідувачів.

"Попит на подорожі залишався стабільним у 2025 році, незважаючи на інфляцію в сфері туристичних послуг і геополітичні проблеми, хоча до кінця року він дещо знизився", - наголошується в звіті.

Новини туризму

Автономний регіон Португалії Мадейра підвищує плату за вхід і вводить ліміти відвідувачів на туристичних маршрутах. Тепер вартість доступу зростає з 3 до 4,5 євро, а також вводяться обмеження на кількість відвідувачів. Плата стосується всіх нерезидентів віком від 12 років, які планують проходити офіційні пішохідні маршрути PR на Мадейрі. Водночас для тих, хто бронює похід через туроператора, вартість, за повідомленнями, залишиться на рівні 3 євро.

Вас також можуть зацікавити новини: