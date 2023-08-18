У вартість проїзного квитка за 49 євро включені поїздки на всіх регіональних поїздах по країні.

В Португалії вирішили запровадити єдиний проїзний квиток на потяги, який дасть право на необмежену кількість поїздок на всіх регіональних поїздах протягом місяця.

Як пише The Independent, Національна залізнична карта (Passe Ferroviário Nacional) коштуватиме 49 євро, її можна буде запитувати лише з 21 числа кожного місяця, а дійсна вона буде з першого до останнього дня наступного місяця.

Пропуск, виданий національною залізничною компанією Comboios de Portugal, буде дійсним майже у всіх мережах без обмежень щодо кількості поїздок або часу подорожі.

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Не буде діяти такий проїзний тільки на міжміських поїздах Alfa pendular, Intercidades, InterRegional та Internacional. Також він не може використовуватися в міських залізничних мережах в Порту, Лісабоні та Коїмбрі.

Щоб мати можливість придбати національну залізничну карту Португалії, потрібно буде мати карту CP, яку можна отримати в будь-якій касі Comboios de Portugal. Для цього заявники повинні будуть надати заповнену форму заявки (доступну онлайн), посвідчення особи та оригінальну кольорову фотографію "як на паспорт". Вартість картки CP становить 6 євро.

Поки остаточно не ясно, чи відкрита ця схема для іноземних туристів, проте раніше Euronews повідомили, що гості все ж зможуть нею скористатися.

Єдині проїзні квитки на поїзди в Європі

Португалія – далеко не перша країна Європи, яка вирішила ввести єдині проїзні квитки на потяги в спробі пересадити громадян з приватних авто і літаків на більш екологічний вид транспорту.

Так, з травня 2023 року єдині проїзні за 49 євро на місяць запрацювали в Німеччині. Також про плани запустити єдиний квиток на громадський транспорт заявили у Франції.

Свої вигідні пропозиції для пересаджування пасажирів на поїзди також вводили в Іспанії і в Італії.

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