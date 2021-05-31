У Єврокомісії зазначили, що в останні тижні спостерігається стала тенденція до зниження числа інфікованих, що свідчить про успіх кампаній вакцинації в ЄС.

У Європейській комісії пропонують оновити рекомендацію Ради ЄС щодо координації обмежень на вільне пересування всередині Євросоюзу, які були введені у відповідь на пандемію COVID-19.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому в понеділок, пише "Європейська правда".

Зокрема, Єврокомісія рекомендує країнам-членам ЄС, ухвалюючи рішення щодо поїздок між державами, звільнити повністю вакцинованих осіб і які мають цифровий сертифікат ЄС, від обов'язку робити тест на коронавірус та проходити карантин.

Таке ж пом’якшення рекомендується застосовувати щодо осіб, які видужали від хвороби, але отримали лише першу дозу вакцини із двох.

Громадян, які перенесли коронавірус та мають підтвердження цього у цифровому сертифікаті ЄС, рекомендується звільнити від тестування або карантину протягом перших 180 днів після позитивного результату ПЛР-тесту.

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Особи із чинним сертифікатом про пройдений тест повинні бути звільнені від можливих карантинних вимог.

Єврокомісія також пропонує країнам ЄС стандартний період дії тестів: 72 години для тестів ПЛР і 48 годин для експрес-тестів на антигени.

Для забезпечення єдності сім'ї неповнолітні, які подорожують із батьками, повинні бути звільнені від карантину у тому випадку, якщо батькам не потрібно відбувати карантин, наприклад, через вакцинацію. Діти до 6 років також повинні бути звільнені від тестування, пов'язаного з поїздками.

"В останні тижні спостерігається стала тенденція до зниження числа інфікованих, що свідчить про успіх кампаній вакцинації в ЄС. Паралельно ми заохочуємо широко доступні можливості тестування. У цьому контексті держави-члени в цей час поступово знімають ковідні обмеження як всередині країни, так і щодо поїздок. Ми пропонуємо державам-членам координувати це поступове скасування обмежень на вільне пересування з урахуванням нашого нового спільного інструменту: цифрового ковідного сертифіката ЄС. Тепер ми очікуємо, що держави-члени будуть найкращим чином використовувати цей інструмент і рекомендацію, яка дозволяє кожному знову вільно і безпечно пересуватися", - сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Єврокомісія також запропонувала оновити загальні критерії для зон ризику і ввести механізм "екстреного гальмування" для вирішення проблем, пов'язаних з поширенням нових варіантів коронавірусу.

Паспорти вакцинації: що відомо

Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.

29 квітня Європейський парламент прийняв свою переговорну позицію щодо covid-сертифікатів, які будуть підтверджувати вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус.

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, система пересування країнами Євросоюзу із використанням так званих "сертифікатів вакцинації" від коронавірусу може почати працювати вже в червні.

20 травня Рада Європейського союзу затвердила рекомендації Єврокомісії щодо послаблення обмежень на в’їзд вакцинованих громадян з третіх країн через пандемію коронавірусу. Держави-члени ЄС можуть скасувати обмеження на неосновні поїздки для громадян з "третіх країн", котрі отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, схваленою EMA чи ВООЗ для екстреного застосування, щонайменше за 14 днів до прибуття.

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Автор: Олександр Топчій