У Європейській комісії пропонують оновити рекомендацію Ради ЄС щодо координації обмежень на вільне пересування всередині Євросоюзу, які були введені у відповідь на пандемію COVID-19.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому в понеділок, пише "Європейська правда".
Зокрема, Єврокомісія рекомендує країнам-членам ЄС, ухвалюючи рішення щодо поїздок між державами, звільнити повністю вакцинованих осіб і які мають цифровий сертифікат ЄС, від обов'язку робити тест на коронавірус та проходити карантин.
Таке ж пом’якшення рекомендується застосовувати щодо осіб, які видужали від хвороби, але отримали лише першу дозу вакцини із двох.
Громадян, які перенесли коронавірус та мають підтвердження цього у цифровому сертифікаті ЄС, рекомендується звільнити від тестування або карантину протягом перших 180 днів після позитивного результату ПЛР-тесту.
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Особи із чинним сертифікатом про пройдений тест повинні бути звільнені від можливих карантинних вимог.
Єврокомісія також пропонує країнам ЄС стандартний період дії тестів: 72 години для тестів ПЛР і 48 годин для експрес-тестів на антигени.
Для забезпечення єдності сім'ї неповнолітні, які подорожують із батьками, повинні бути звільнені від карантину у тому випадку, якщо батькам не потрібно відбувати карантин, наприклад, через вакцинацію. Діти до 6 років також повинні бути звільнені від тестування, пов'язаного з поїздками.
"В останні тижні спостерігається стала тенденція до зниження числа інфікованих, що свідчить про успіх кампаній вакцинації в ЄС. Паралельно ми заохочуємо широко доступні можливості тестування. У цьому контексті держави-члени в цей час поступово знімають ковідні обмеження як всередині країни, так і щодо поїздок. Ми пропонуємо державам-членам координувати це поступове скасування обмежень на вільне пересування з урахуванням нашого нового спільного інструменту: цифрового ковідного сертифіката ЄС. Тепер ми очікуємо, що держави-члени будуть найкращим чином використовувати цей інструмент і рекомендацію, яка дозволяє кожному знову вільно і безпечно пересуватися", - сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
Єврокомісія також запропонувала оновити загальні критерії для зон ризику і ввести механізм "екстреного гальмування" для вирішення проблем, пов'язаних з поширенням нових варіантів коронавірусу.
Паспорти вакцинації: що відомо
- Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.
- При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.
- 29 квітня Європейський парламент прийняв свою переговорну позицію щодо covid-сертифікатів, які будуть підтверджувати вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус.
- За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, система пересування країнами Євросоюзу із використанням так званих "сертифікатів вакцинації" від коронавірусу може почати працювати вже в червні.
- 20 травня Рада Європейського союзу затвердила рекомендації Єврокомісії щодо послаблення обмежень на в’їзд вакцинованих громадян з третіх країн через пандемію коронавірусу. Держави-члени ЄС можуть скасувати обмеження на неосновні поїздки для громадян з "третіх країн", котрі отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, схваленою EMA чи ВООЗ для екстреного застосування, щонайменше за 14 днів до прибуття.
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