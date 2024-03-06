У Польщі з 10 березня 2024 року почне діяти новий розклад поїздів, у якому маршрути за ключовими напрямками суттєво скоротяться за часом.
Як пише Warszawa Nasze Miasto, найбільші зміни відчують пасажири з Варшави. Так, час у дорозі від столиці до гірськолижного курорту Закопане скоротиться приблизно на годину – тепер дорога займе 4 години 44 хвилини. Найшвидший поїзд із Кракова до Закопане доїжджатиме за 2 години 17 хвилин (замість 2 години 26 хвилин зараз).
Поїзди з Варшави до Гданська доїжджатимуть за 2 години 29 хвилин, з Варшави до Познані – також за 2 години 29 хвилин, з Любліна до Варшави – за 1 годину 45 хвилин, а від Бидгоща до Варшави – за 2 години 56 хвилин.
Як пояснили у прес-службі місцевих залізниць PKP Polskie Linie Kolejowe, такі поліпшення в розкладі стали можливими після завершення робіт із будівництва так званого Картузького обходу, через який на добу тепер проходитимуть шість пар поїздів.
Оновлений розклад діятиме до 9 червня 2024 року.
Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укрзалізниці" пояснили, що робити пасажирам, які не встигли на поїзд через протести фермерів у Польщі.
Хоча наразі рух поїздів між Польщею та Україною відбувається в стандартному режимі, чимало пасажирів, які автомобілями та автобусами добираються на поїзди між країнами, скаржаться, що вони не можуть вчасно дістатися вокзалів через перекриття трас польськими активістами.
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