Після прибуття до Франції українці мають залишатися 7 днів на самоізоляції та повторно здати ПЛР-тест на COVID-19.

Українці можуть в'їжджати у Францію лише за "нагальної необхідності" з довідкою про негативний тест на COVID-19, зроблений за 72 години до відльоту.

Як повідомляє Посольство України у Франції, з 31 січня 2021 року Франція ввела тимчасову заборону на будь-які подорожі (в’їзд та виїзд) поза межі та з-поза меж ЄС, у тому числі в/з України.

"Така заборона запроваджена на невизначений період до нового розпорядження уряду Франції. Винятки становлять поїздки "нагальної необхідності". Більш детальна інформація щодо визначення "нагальної необхідності" поїздки та відповідні бланки для заповнення оприлюднені на сайті МВС Франції за посиланням", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, поїздка на заморські території Франції повинна також мати статус "нагальної необхідності".

"У випадку в’їзду у Францію з "нагальної необхідності" з будь-якої країни ЄС особа повинна мати в обов’язковому порядку негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений максимум за 72 години до в’їзду. У випадку в'їзду у Францію з "нагальної необхідності" з будь-якої країни з поза меж ЄС, у тому числі з України, особа, яка має право на такий в'їзд, повинна мати в обов'язковому порядку негативний ПЛР-тест на COVID-19 зроблений максимум за 72 години до в'їзду. По прибуттю до Франції така особа має залишатися 7 днів на самоізоляції та повторно здати ПЛР-тест на COVID-19", - сказано у повідомленні.

При цьому за отриманням більш детальних роз'яснень щодо категорій осіб, яким дозволений в'їзд у Францію, та визначення "нагальної необхідності" поїздки з/у Францію можна звертатися до прикордонної служби Франції в міжнародному аеропорту ім. Шарля де Голля або до Посольства Франції в Україні.

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Автор: Віталій Саєнко