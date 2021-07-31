Також повідомляється про зменшення кількості комарів, які були другою проблемою для туристів після медуз.

Відпочивальники на курортах Азовського моря все частіше стали помічати дельфінів, які плавають у прибережних зонах. А ось нашестя медуз закінчилося, і пляжі стали значно чистішими.

Про це повідомляє РИА "Мелитополь".

За їхніми даними, медуз стало менше після того, як нещодавно в регіоні пройшли шторми. Завдяки цьому туристи можуть спокійно купатися в морі.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як відпочивальники радіють появі дельфінів біля них.

Також повідомляється про зменшення кількості комарів, які були другою проблемою для туристів після медуз.

Нагадаємо, днями біля Залізного Порту в Херсонській області очевидці зняли шоу дельфінів.

Відпочивальники кажуть, побачити грайливих тварин на Чорноморському узбережжі можна зазвичай вранці.

Компанія дельфінів припливає прямо до самого берега, на мілину, де купаються люди: плавають поруч і стрибають, показуючи чорні спини.

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Автор: Денис Прядко