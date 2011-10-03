Заборгованість із виплати зарплатні на Вінниччині зменшилась

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Із загальної суми боргу більше половини (53,5%) припадає на підприємства-банкрути, 36,9% – на економічно активні підприємства, частка економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 9,6%.

Майже половина (44,4%) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області.

Серед решти підприємств найбільша частка боргу припадає на підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (15,9%), будівельні організації (11,7%) та торгівельні підприємства (9,9%).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств у порівнянні до початку 2011 року зменшилась на 31,3% (на 2,8 млн.грн.), а в порівнянні до 1 серпня 2011 року – на 21,8% (на 1,7 млн.грн.) і на 1 вересня 2011 року становила 6,2 млн.грн.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату, в серпні зменшилась на 31,7% у порівнняні з минулим місяцем і становила 2,5 тис.осіб або 0,8% загальної кількості працюючих. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 2452 грн.

Про наявність заборгованості з виплати заробітної плати повідомили 43 підприємства-банкрута області. Сума їх боргу, яка становила 9,0 млн.грн., порівняно до 1 серпня 2011р. зменшилась на 4,4% (на 0,4 млн.грн.), а в порівнянні до 1 січня 2011р. збільшилась на 11,8% (на 0,9 млн.грн.).

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області становила 1,4%.