На Вінниччині активно проводять інвентаризацію земель

24 листопада начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексій Коник зустрівся із представниками місцевих ЗМІ, аби розповісти, які заходи має вживати управління щодо інвентаризації землі напередодні прийняття Закону «Про ринок земель».

Він зазначив, що напередодні запровадження повноцінного ринкового обігу земель, необхідно вжити всіх можливих заходів для прискорення завершення робіт з інвентаризації земель. Їх проведення дозволяє отримати інформацію про кількісне, якісне та цільове використання земель, забезпечуючи необхідними відомостями Державний земельний кадастр. Це – шлях до прозорості земельних відносин, недопущення корупції, що особливо важливо в ринкових умовах.

Олексій Коник наголосив на тому, що технічна документація виконавцем робіт повинна бути зроблена правильно, і громадяни не повинні ходити від однієї інстанції до іншої.- "Тому ми повинні визначити порядок вирішення проблемних питань, які виникають при реєстрації правовстановлюючих документів на землю" - зазначив він.

- Якщо проаналізувати проведення грошової оцінки земель у попередні роки, - зазначає керівник управління, - то дохід від проведення грошової оцінки складав 7 мільйонів гривень, то на сьогодні ця цифра на 15 мільйонів більше.

За словами першого заступника Управління О.Королюка, вони дослухатимуться до пропозицій від громадян, особливо щодо встановлення розміру земельних ділянок, що підлягають продажу в одні руки.

Довідка. На розгляд Верховної Ради було запропоновано три законопроекти про ринок землі: урядовий та два депутатських (Григорія Смітюха та Олега Ляшка). За рейтинговим голосуванням було обрано урядовий варіант, який набрав 240 голосів. Проект відправили на повторне перше читання, аби розробники мали змогу доопрацювати його й додати всі пропозиції.У законопроекті зазначено, що є три набувачі земельних ділянок — держава, фермерське господарство та громадяни. Від Асоціації фермерів та приватних землевласників України ми отримали пропозицію вилучити з переліку фермерські господарства взагалі або ж ті, які створено до 1 січня 2011 року, бо після того, як до Закону України "Про фермерське господарство" було внесено зміни, таких господарств побільшало. Багато зауважень було щодо максимальної площі земельних ділянок, яка може перебувати в одних руках. Ця площа має бути суттєво меншою, а нині коливається від 100 до 500 гектарів.

