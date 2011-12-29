Новий рік живе у тармваї - "Везунчику"

Починаючи з Дня Св. Миколая всіма улюблений «ВЕЗУНЧИК» курсує містом у новому новорічному вигляді.

Ведучими казкової новорічної програми є Дід Мороз та Снігуронька, які гостинно запрошують усіх бажаючих взяти участь у казкових пригодах, отримати заряд святкової позитивної енергії на весь рік.

Беручи найактивнішу участь у ігровій програмі, відгадуючи загадки та розповідаючи новорічні вірші, діти обов'язково отримають подарунок від Діда Мороза та Снігуроньки.

Всі бажаючі можуть взяти участь у новорічній програмі від Діда Мороза та Снігуроньки.

За додатковою інформацією звертайтеся за тел.: 50-85-85.