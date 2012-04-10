ЦВК припинила повноваження Рудницького селищного виборчкому

Центральна виборча комісія на своєму засіданні розглянула звернення Рудницької селищної виборчої комісії Піщанського району Вінницької області з проханням надати роз’яснення щодо подальших дій територіальної виборчої комісії у зв’язку із визнанням позачергових виборів Рудницького селищного голови 18 березня 2012 року недійсними та додані до нього матеріали.

Про це повідомив Відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Центральної виборчої комісії .

За підсумками розгляду ЦВК встановила факти грубих систематичних порушень цією виборчою комісією Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та достроково припинила повноваження усього її складу.

Також Комісія скасувала прийняті 20 березня 2012 року під час організації і проведення виборів Рудницького сільського голови рішення Рудницької селищної виборчої комісії № 2, а також її постанови № 2 «Встановлення результатів виборів сільських, селищних, міських голів 18 березня 2012 року» та № 3 «Про перевірку відповідності бюлетенів до норм чинного законодавства».

Разом з тим, Комісія доручила Піщанській районній виборчій комісії Вінницької області довести до відома суб’єктів подання кандидатур членів Рудницької селищної виборчої комісії, повноваження яких достроково припинено, інформацію про можливість подання до зазначеної виборчої комісії кандидатур для включення до її складу замість вибулих та зобов’язала Піщанську районну виборчу комісію протягом двох днів затвердити новий склад Рудницької селищної виборчої комісії.

Крім того, ЦВК зобов’язала новий склад Рудницької селищної виборчої комісії розглянути питання про здійснення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці № 16013 одномандатного виборчого округу та встановити результати позачергових виборів Рудницького селищного голови 18 березня 2012 року відповідно до вимог Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".