Джига наказав зробити музей на Жмеринському вокзалі

У "царській кімнаті", де під час візиту до Жмеринки обідав російський імператор Микола ІІ, облаштують кімнату-музей. Експонати міститимуть згадки про візити царя на Вінниччину. Відповідне доручення управлінню культури Вінницької облдержадміністрації дав губернатор Микола Джига під час перевірки робіт із реконструкції Жмеринського вокзалу в п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

- У "царській кімнаті" слід розмістити експозицію з портретами царської родини, яка, за свідченнями істориків, неодноразово бувала у Жмеринці і обідала в цій кімнаті. Експонати мають нагадувати про епоху, відтворювати історичні події. Це місце стане ще одним туристичним маршрутом області, - переконаний голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига.

Роботи із реконструкції на залізничному вокзалі у Жмеринці тривають. Вже завершено інтер’єр. Реставраційні роботи майстри проводили за знайденими фотографіями будівлі початку XIX століття.

Уже використано понад 50 мільйонів гривень. Замінено всі інженерні мережі, відновлено і фасад вокзалу. Підлогу в залах устелено гранітною плиткою, було відтворено дубові двері, навіть ручки для них виготовили за старими зліпками. Щоденний пасажиропотік Жмеринського вокзалу становить близько 10 тис. осіб. Минулоріч через вокзал "пройшло" понад чотири мільйони пасажирів.

Довідка

Будівля Жмеринського залізничного вокзалу - пам'ятка архітектури національного значення і справжня візитівка Жмеринки. Вокзал споруджено в період 1899-1904 років. Автори - архітектори І. Журавський і В. Риков. Будівля має складне планування, в архітектурному стилі якого відчутні модерн (зовні) і ренесанс (інтер'єри). Саму залізничну станцію «Жмеринка» засновано в 1865 у зв'язку з будівництвом залізниці Київ-Балта. Споруджений у вигляді корабля Жмеринський вокзал вважався найкращим в Україні.