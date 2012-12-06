В Козятині відкрили пам`ятник постраждалим від СНІДу

В Козятині відкрили перший в Україні пам`ятник постраждалим від СНІДу. В нашій країні не було такого пам’ятника, є в Києві меморіальна дошка. Козятинські волонтери показують всім, як потрібно жити з ВІЛ-СНІДом, повідомляє 20 хвилин.



- Особливо мене вразило те, що в Україні не було такого пам’ятника, є в Києві меморіальна дошка і все. Всі знають про катастрофу, але, на жаль, намагаються обходити проблему стороною, - каже голова громадської організації «Поклик Серця» Руслан Гуменюк. - Люди залишаються байдужими до СНІДу, але життя таке, що ти ніколи не знаєш, що може статися з тобою завтра.

За неофіційними даними, носіями вірусу імунодефіциту людини в Україні є сьогодні не менше 600 тисяч чоловік. В офіційних же реєстрах на вересень нинішнього року значилося 58,5 тисячі заражених, приблизно 10 відсотків із яких — діти.

Ця історія — наочне підтвердження того факту, що епідемія, яка раніше лютувала в основному лише в «групах ризику», серед проституток, гомосексуалістів, наркоманів, вирвалася на волю. Причому найуразливішими, «сліпими» жертвами стають саме жінки, які ведуть звичайний, не ризикований спосіб життя, та їхні новонароджені діти. Про це свідчать і результати дослідження, проведеного кілька років тому в Мексиці: лише 0,8% усіх відомих випадків СНІДу виявлено в «професіоналок», тобто повій, тоді як на частку одружених домогосподарок припадало - 9%.