Бойовики обстріляли патруль ОБСЄ біля Донецької фільтрувальної станції

Під вогонь потрапили представники української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ, котрі здійснювали моніторинг ситуації безпеки у районі Донецької фільтрувальної станції.

Бойовики обстріляли патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ біля Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС із посиланням на дані української сторони СЦКК.

"10 жовтня 2018 року о 9:00 у районі населеного пункту Кам'янка бойовиками було відкрито вогонь зі стрілецької зброї у бік позицій Збройних сил України. Під вогонь потрапили представники української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ, котрі здійснювали моніторинг безпекової ситуації у районі Донецької фільтрувальної станції під час проведення щоденної зміни персоналу", - зазначається у повідомленні.

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Таким чином, бойовики зневажили гарантії безпеки та режиму повної тиші, які надаються сторонами на час проведення цієї процедури. Зазначається, що бойовикам було достеменно відомо, що патруль СММ ОБСЄ виставляється щоденно у районі Кам'янки, яка потрапила під їхній вогонь.

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